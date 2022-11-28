Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022 #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Глава Центробанка Южной Кореи обеспокоился "стареющим населением"

Население Южной Кореи Фото: pixabay
Ри Чан Ён посоветовал властям Южной Кореи не следовать примеру Японии по макрополитике. Он призвал принять жесткие реформы для увеличения рождаемости, сообщает Zakon.kz.

Южная Корея не должна следовать примеру Японии и использовать фискальные и монетарные стимулы для борьбы с проблемами "стареющей экономики", сказал глава центрального банка Ри Чан Ён, сообщает South China Morning Post.

Глава южнокорейского Центробанка призвал провести реформы для повышения рождаемости.

Старение населения вызывает все большую озабоченность в развитых странах мира, и Южная Корея, наряду с Японией, входит в число наиболее "стареющих" обществ.

В прошлом году Южная Корея побила свой собственный рекорд по самому низкому в мире коэффициенту рождаемости. Это усилило давление на политиков, которые требуют сохранения низких процентных ставок и широких налоговых стимулов для повышения рождаемости.

"Проще сказать "давайте использовать фискальную политику для стимулирования экономики, давайте использовать свободную денежную политику. Однако все эти меры провалились". Ри Чан Ён

По словам главы Центробанка Кореи, вместо этого власти должны приступить к давно откладываемым структурным реформам, даже если они могут быть болезненными. В их числе – увеличение участия женщин в трудовой деятельности, улучшение системы образования и более эффективное использование иностранных работников.

"Многие экономисты пытались решить проблемы старения Японии с помощью макрополитики. Макрополитика не предназначена для решения этой структурной проблемы. Фискальная и монетарная политика – второстепенна".Ри Чан Ён

Он отметил, что Южная Корея уже видит "реальное воздействие" старения населения, а также отметил Китай и Таиланд, где наблюдается такая же проблема.

Читайте также

В бюллетенях для голосования по выборам депутатов появится графа "Против всех"

Данияр Кунафин
Южная Корея
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Минусовая температура
В понедельник в регионах Казахстана температура воздуха упадет до минус 42
Что подарить каждому знаку зодиака к Новому году
Что подарить каждому знаку зодиака к Новому году
Режим ЧС, Экибастуз, авария на теплосетях
В Экибастузе объявили режим ЧС
Прибыл в Москву
Токаев прибыл с официальным визитом в Россию
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления