Глава Центробанка Южной Кореи обеспокоился "стареющим населением"

Ри Чан Ён посоветовал властям Южной Кореи не следовать примеру Японии по макрополитике. Он призвал принять жесткие реформы для увеличения рождаемости, сообщает Zakon.kz.

Южная Корея не должна следовать примеру Японии и использовать фискальные и монетарные стимулы для борьбы с проблемами "стареющей экономики", сказал глава центрального банка Ри Чан Ён, сообщает South China Morning Post.

Глава южнокорейского Центробанка призвал провести реформы для повышения рождаемости.



Старение населения вызывает все большую озабоченность в развитых странах мира, и Южная Корея, наряду с Японией, входит в число наиболее "стареющих" обществ.

В прошлом году Южная Корея побила свой собственный рекорд по самому низкому в мире коэффициенту рождаемости. Это усилило давление на политиков, которые требуют сохранения низких процентных ставок и широких налоговых стимулов для повышения рождаемости.

"Проще сказать "давайте использовать фискальную политику для стимулирования экономики, давайте использовать свободную денежную политику. Однако все эти меры провалились". Ри Чан Ён

По словам главы Центробанка Кореи, вместо этого власти должны приступить к давно откладываемым структурным реформам, даже если они могут быть болезненными. В их числе – увеличение участия женщин в трудовой деятельности, улучшение системы образования и более эффективное использование иностранных работников.



"Многие экономисты пытались решить проблемы старения Японии с помощью макрополитики. Макрополитика не предназначена для решения этой структурной проблемы. Фискальная и монетарная политика – второстепенна". Ри Чан Ён

Он отметил, что Южная Корея уже видит "реальное воздействие" старения населения, а также отметил Китай и Таиланд, где наблюдается такая же проблема.