В стране началась вакцинация детей от кори. Жители отдаленных районов приезжают в крупные города для получения прививки, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве здравоохранения Афганистана сообщили, что в рамках кампании по вакцинации по всей стране привьют около 7 млн детей, передает TOLO News.



Ожидается, что кампания продлится 10 дней.

Жители призвали Минздрав провести вакцинацию и в отдаленных районах страны. Многие семьи вынуждены везти своих детей в Кабул из-за отсутствия доступа к медучреждениям.

Сотрудники детской больницы имени Индиры Ганди сообщили, что за последние три месяца в больнице от кори умерло по меньшей мере 11 детей.

"Вакцинация может вылечить от кори около 90% детей. Также она может помочь тем, кто уже болен ею". Врач детской больницы Хуссиен Афзали

По словам главврача больницы Мохаммада Икбала Самаи, за последние три месяца больница приняла около 560 пациентов, которые были прикованы к постели. Им требовалось срочное лечение.

В октябре 2021 года Всемирная организация здравоохранения договорилась с руководством движения "Талибан" (запрещенная в Казахстане террористическая организация) по вакцинации афганских детей от полиомиелита.