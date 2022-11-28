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В Иране арестовали племянницу аятоллы Хаменеи

племянница аятоллы Хаменеи Фото: кадр из видео
Фариде Морадхани сравнила своего дядю с Адольфом Гитлером и Бенито Муссолини, сообщает Zakon.kz.

Фариде Морадхани назвала происходящее в Иране "угнетением со стороны политических автократов". Видеообращение в YouTube и Twitter опубликовал ее брат Махмуд Морадхани 25 ноября. Известно, что ее арестовали и доставили в тюрьму 23 ноября.

"Разве не достаточно Гитлера, Муссолини, Чаушеску, Каддафи, Саддама Хусейна, Хомейни и его последователя, Хаменеи?"Фариде Морадхани

Она призвала правительства других стран перестать поддерживать режим Хаменеи. По ее словам, иранцы находятся в состоянии войны с теми, кто поддерживает иранские власти, и призвала демократические страны отозвать своих представителей из Ирана и "прекратить любые сделки с Тегераном".

Она также осудила "нелепые и смехотворные санкции", которые были введены против иранских чиновников.

В январе Фариде арестовывали после того, как она поддержала вдову шаха Мохаммада Реза Пехлеви, свергнутого в результате исламской революции 1979 года.

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