В Иране арестовали племянницу аятоллы Хаменеи
Фариде Морадхани назвала происходящее в Иране "угнетением со стороны политических автократов". Видеообращение в YouTube и Twitter опубликовал ее брат Махмуд Морадхани 25 ноября. Известно, что ее арестовали и доставили в тюрьму 23 ноября.
"Разве не достаточно Гитлера, Муссолини, Чаушеску, Каддафи, Саддама Хусейна, Хомейни и его последователя, Хаменеи?"Фариде Морадхани
Она призвала правительства других стран перестать поддерживать режим Хаменеи. По ее словам, иранцы находятся в состоянии войны с теми, кто поддерживает иранские власти, и призвала демократические страны отозвать своих представителей из Ирана и "прекратить любые сделки с Тегераном".
Она также
осудила "нелепые и смехотворные санкции", которые были введены против
иранских чиновников.
В январе Фариде арестовывали после того, как она поддержала вдову шаха Мохаммада Реза Пехлеви, свергнутого в результате исламской революции 1979 года.