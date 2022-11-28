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Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане 29 ноября

Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане 29 ноября Фото: pixabay
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 29 ноября 2022 года, сообщает Zakon.kz.

Большая часть республики по-прежнему будет находиться под влиянием холодного северного антициклона, в связи с чем сохранится ясная и морозная погода.

"С прохождением атмосферных фронтов на юге, юго-западе, юго-востоке страны пройдут осадки (дождь, снег), ожидаются туман, гололед". РГП "Казгидромет"


По стране синоптики прогнозируют усиление ветра, на северо-западе, в горных районах юга, юго-востока – туман. На севере, востоке, в горных районах области Жетысу ожидается очень сильный ветер – 30 м/с и более.

В Астане – переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный ночью, 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -21...-23°С, днем -12...-14°С.

В Алматы – переменная облачность, без осадков. Ночью туман. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -6...-8°С, днем -1...+1°С.

В Шымкенте – облачно, временами осадки (преимущественно дождь), туман. Ветер юго-западный, 8-13 м/с, ночью порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4°С, днем +6...+8°С.

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