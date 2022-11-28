В США самолет врезался в опору линии электропередачи, 85 тысяч жителей остались без света

После спасательной операции жителям возобновили подачу электроэнергии. Две больницы, которые работали с ограниченной нагрузкой на сеть, вернулись к нормальной работе, сообщает Zakon.kz.

28 ноября спасатели смогли извлечь пилота и пассажира из самолета, который висел на высоте около 30 метров на линии электропередачи.

Самолет врезался в ЛЭП вечером 27 ноября. Инцидент произошел в американском штате Мэриленд в городе Гайтерсбург.

Пострадавших доставили в больницу в тяжелом состоянии. Они получили переохлаждение и травмы.

Чтобы извлечь людей, спасатели сначала заземлили опору, затем закрепили самолет на конструкции.

Из-за аварии без света остались 85 тыс. жителей штата, электроснабжение позже восстановили.