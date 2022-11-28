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Трампа осудили за ужин с антисемитом

Бывшего президента США обвинили в связях с антисемитом Фото: wikimedia, скриншот видео
Бывший президент США Дональд Трамп утверждает, что не был знаком с Ником Фуэнтесом, сообщает Zakon.kz.

Белый дом осудил бывшего президента Дональда Трампа за встречу в своем поместье во Флориде с известным белым экстремистом Ником Фуэнтесом и рэпером Канье Уэстом, который оказался в центре скандала из-за антисемитских высказываний, пишет Global Times.

Трамп признал, что ужинал с Канье Уэстом в своей резиденции Мар-а-Лаго. Он рассказал, что рэпер привел с собой друзей, одним из которых был Ник Фуэнтес.

Ник Фуэнтес – отрицатель Холокоста, чей канал на YouTube был навсегда заблокирован в начале 2020 года за нарушение политики платформы в отношении языка вражды.

В середине ноября Дональд Трамп объявил о своих планах участвовать в выборах в 2024 году. Его встреча с Фуэнтесом вызвала беспокойство у некоторых бывших сотрудников его администрации.

Источник, знакомый с ходом ужина, сказал, что Трамп "выглядел очень расположенным" к Фуэнтесу, хотя, похоже, ничего не знал о его прошлом.

Канье Уэст потерял крупные партнерские отношения с Adidas и американским ретейлером Gap из-за недавних антисемитских заявлений.

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