В Кокшетау мужчина лишился кисти руки во время работы на станке для вязки мешков

Фото: Zakon.kz

25 ноября фельдшер станции скорой помощи сообщил о том, что 33-летний житель города Кокшетау на работе получил травму, в связи с чем лишился кисти руки, сообщает Zakon.kz.

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