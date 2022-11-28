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Законодательство РК

В Кокшетау мужчина лишился кисти руки во время работы на станке для вязки мешков

авто Фото: Zakon.kz
25 ноября фельдшер станции скорой помощи сообщил о том, что 33-летний житель города Кокшетау на работе получил травму, в связи с чем лишился кисти руки, сообщает Zakon.kz.

Медработник рассказал, что в приемный покой местной больницы пострадавший поступил с диагнозом "травматическая ампутация пальцев, запястья и кисти".

Предварительно установлено, что он получил увечье на рабочем месте одного из предприятий города, во время работы на станке для вязки мешков.

Управлением полиции по данному факту начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 156 УК РК "Нарушение правил охраны труда".

Назначена судебно-медицинская экспертиза, готовится заключение государственного инспектора труда.

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Елена Беляева
Кокшетау
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