На трассе в ВКО водитель с пассажиром попали в снежный занос
Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
28 ноября в Зайсанском районе, в селе Сартерек на участке Джирентай двое мужчин попали в снежный занос. В их автомобиле марки УАЗ закончился бензин, в связи с чем они не смогли выбраться из заноса и обратились за помощью к спасателям, сообщает Zakon.kz.
На место происшествия сотрудники ПЧ №25 приехали на высокопроходимой технике КУНГ.
Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
Пострадавших мужчин разместили в теплом автомобиле и доставили до безопасной зоны, ближайшего поселка.
Пресс-служба ДЧС ВКО напоминает: в регионе сохраняются морозы.
"Не стоит рисковать и выезжать за пределы населенных пунктов при штормовом предупреждении спасателей. О погодных условиях узнавайте в мобильном приложении "Дармен". При чрезвычайной ситуации сообщайте по номеру 112", – обратились спасатели к жителям региона.
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