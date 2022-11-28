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На трассе в ВКО водитель с пассажиром попали в снежный занос

занос Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
28 ноября в Зайсанском районе, в селе Сартерек на участке Джирентай двое мужчин попали в снежный занос. В их автомобиле марки УАЗ закончился бензин, в связи с чем они не смогли выбраться из заноса и обратились за помощью к спасателям, сообщает Zakon.kz.

На место происшествия сотрудники ПЧ №25 приехали на высокопроходимой технике КУНГ. 


снежный занос

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

Пострадавших мужчин разместили в теплом автомобиле и доставили до безопасной зоны, ближайшего поселка.

Пресс-служба ДЧС ВКО напоминает: в регионе сохраняются морозы.

"Не стоит рисковать и выезжать за пределы населенных пунктов при штормовом предупреждении спасателей. О погодных условиях узнавайте в мобильном приложении "Дармен". При чрезвычайной ситуации сообщайте по номеру 112", – обратились спасатели к жителям региона.

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Людмила Мельник
Восточно-Казахстанская область
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