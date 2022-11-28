На трассе в ВКО водитель с пассажиром попали в снежный занос

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

28 ноября в Зайсанском районе, в селе Сартерек на участке Джирентай двое мужчин попали в снежный занос. В их автомобиле марки УАЗ закончился бензин, в связи с чем они не смогли выбраться из заноса и обратились за помощью к спасателям, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: