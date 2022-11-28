Сбой оборудования произошел на ТЭЦ Усть-Каменогорска

Мороз в Восточном Казахстане в последние несколько дней только усиливается, из-за чего не выдержала усть-каменогорская ТЭЦ. 27 ноября из-за сбоя в работе датчиков отключился котел № 15, сообщает Zakon.kz.

Как уточняет телеканал "Хабар 24", через 1,5 часа его подключили обратно, но есть сложности с циркуляцией сетевой воды. Из-за холода она увеличилась на 1000 тонн, что повлияло уже на снижение температур в батареях горожан.

Отмечается, что на станции увеличили количество ремонтных бригад. Работают 7 котлов и 6 турбоагрегатов.

27 ноября в 01:30 в Экибастузе отключили подачу тепла и горячей воды из-за аварии. В Минэнерго сообщили о высоком уровне износа тепловых трубопроводов, который составляет более 70%. Позже в Минэнерго уточнили, что авария в Экибастузе произошла не на ТЭЦ, а в теплосетях. В связи со случившимся президент Казахстана поручил премьер-министру Алихану Смаилову рассмотреть вопрос возвращения в госсобственность проблемных энергетических активов в городах страны.





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В Экибастузе 28 ноября в связи с аварией на теплосетях объявили режим ЧС.

Председатель Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Сунгат Есимханов заявил о том, что из-за аварии на теплосетях в городе возросла нагрузка на электросети. В частности, из-за бытовых обогревателей.

