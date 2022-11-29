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В Уральске вторые сутки борются с нечистотами, затопившими 3 многоэтажки

нечистоты Фото: скриншот видео
Из-за аварии на канализационном коллекторе 3 многоэтажки затопило нечистотами в городе Уральске. Работы ведутся вторые сутки, сообщает Zakon.kz.

ЧП произошло 27 ноября, отмечает телеканал "Астана". Коммунальщикам удалось выкачать воду на месте обрушения трубопровода только утром. Рабочим также пришлось вскрыть небольшой участок дороги, проложенный в этом году. Специалисты отметили, что трубы в подвалах пострадавших домов тоже в аварийном состоянии.

"2 насоса вышли из строя, включили 3-й резервный. В связи с этим снизили давление холодной воды с Урала на ТЭЦ и на "Батыс су арнасы". Оперативно 2 бригады приехали, всю ночь делали, в 5:00 наладили, сейчас запустили". Замдиректора АО "Жайыктеплоэнерго" Бекболат Камешов

Коллектор введен в эксплуатацию более полувека назад. Вся верхняя часть трубы обрушилась, говорят коммунальщики. Они приняли решение не отключать водоснабжение в городе. Хотя жители говорят, что перебои все же были.

"Вчера вечером воды нет, сегодня утром воды нет", - жалуются люди.

Сообщается, что 60% канализационных сетей Уральска изношены. Реконструкцию планируют провести по комплексному плану развития в 2023 году. На эти цели намерены потратить 35 млрд тенге.

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