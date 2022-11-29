В Уральске вторые сутки борются с нечистотами, затопившими 3 многоэтажки
ЧП произошло 27 ноября, отмечает телеканал "Астана". Коммунальщикам удалось выкачать воду на месте обрушения трубопровода только утром. Рабочим также пришлось вскрыть небольшой участок дороги, проложенный в этом году. Специалисты отметили, что трубы в подвалах пострадавших домов тоже в аварийном состоянии.
"2 насоса вышли из строя, включили 3-й резервный. В связи с этим снизили давление холодной воды с Урала на ТЭЦ и на "Батыс су арнасы". Оперативно 2 бригады приехали, всю ночь делали, в 5:00 наладили, сейчас запустили". Замдиректора АО "Жайыктеплоэнерго" Бекболат Камешов
Коллектор введен в эксплуатацию более полувека назад. Вся верхняя часть трубы обрушилась, говорят коммунальщики. Они приняли решение не отключать водоснабжение в городе. Хотя жители говорят, что перебои все же были.
"Вчера вечером воды нет, сегодня утром воды нет", - жалуются люди.
Сообщается, что 60% канализационных сетей Уральска изношены. Реконструкцию планируют провести по комплексному плану развития в 2023 году. На эти цели намерены потратить 35 млрд тенге.