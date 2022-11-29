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Казахстанцы собирают гуманитарную помощь жителям Экибастуза

перчатки Фото: pixabay
В регионах собирают гуманитарную помощь для тех жителей города Экибастуз, которые в 30-градусные морозы остались без тепла из-за аварии на ТЭЦ, сообщает Zakon.kz.

Один из первых крупных грузов с помощью сформировали в столичном филиале Amanat, отмечает КТК. Из Астаны уже выехала машина, которая к полуночи должна доставить в замерзающий город порядка 1000 обогревателей и других вещей.

Сообщается, что в самом Экибастузе уже работает около 120 волонтеров.

Режим чрезвычайного положения в Экибастузе встревожил всех казахстанцев. Я, как активный партиец, считаю своим долгом сделать любую помощь в виде отопительных батарей и пледов. Мы казахстанцы, единый народ. Я считаю, что мы должны поддерживать и помогать друг другу. Предприниматель Артур Мнацаканян

27 ноября в 01:30 в Экибастузе отключили подачу тепла и горячей воды из-за аварии. В Минэнерго сообщили о высоком уровне износа тепловых трубопроводов, который составляет более 70%. Позже в Минэнерго уточнили, что авария в Экибастузе произошла не на ТЭЦ, а в теплосетях. В связи со случившимся президент Казахстана поручил премьер-министру Алихану Смаилову рассмотреть вопрос возвращения в госсобственность проблемных энергетических активов в городах страны.

В Экибастузе 28 ноября в связи с аварией на теплосетях объявили режим ЧС.

Председатель Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Сунгат Есимханов заявил о том, что из-за аварии на теплосетях в городе возросла нагрузка на электросети. В частности, из-за бытовых обогревателей.

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