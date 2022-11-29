Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022 #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В пригороде Актобе карьер могут использовать для захоронения радиоактивных отдохов

В пригороде Актобе карьер могут использовать для захоронения радиоактивных отдохов Фото: pixabay
Жители 6-тысячного поселка Бауырластар напуганы тем, что руководство местного завода якобы намерено захватить старый карьер и сбрасывать туда свои отходы, сообщает Zakon.kz

Как сообщили телеканалу "Астана" местные "бьют во все барабаны", но власти ничего не предпринимают. А между тем урон экологии может быть колоссальным.

"Мы требуем, чтобы хранилище отходов не делали возле посёлка! Здесь находится водозабор, который снабжает питьевой водой не только Бауырластар но и весь Актобе! Из-за отходов будем травиться?! Это не шутки, отходы могут быть радиоактивными! Наше здоровье нам дороже!"жители пригорода Актобе

Между тем, представитель предприятия заявил, карьер собираются рекультивировать под экологический проект.

Читайте также

Как правильно ухаживать за кожей зимой

Елена Вебер
Актобе
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Минусовая температура
В понедельник в регионах Казахстана температура воздуха упадет до минус 42
Три знака зодиака, которых ждет богатство в 2023 году
Три знака зодиака, которых ждет богатство в 2023 году
торги на бирже
Курс доллара продолжил рост на торгах 28 ноября
Что подарить каждому знаку зодиака к Новому году
Что подарить каждому знаку зодиака к Новому году
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления