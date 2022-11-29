В пригороде Актобе карьер могут использовать для захоронения радиоактивных отдохов
Фото: pixabay
Жители 6-тысячного поселка Бауырластар напуганы тем, что руководство местного завода якобы намерено захватить старый карьер и сбрасывать туда свои отходы, сообщает Zakon.kz
Как сообщили телеканалу "Астана" местные "бьют во все барабаны", но власти ничего не предпринимают. А между тем урон экологии может быть колоссальным.
"Мы требуем, чтобы хранилище отходов не делали возле посёлка! Здесь находится водозабор, который снабжает питьевой водой не только Бауырластар но и весь Актобе! Из-за отходов будем травиться?! Это не шутки, отходы могут быть радиоактивными! Наше здоровье нам дороже!"жители пригорода Актобе
Между тем, представитель предприятия заявил, карьер собираются рекультивировать под экологический проект.
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