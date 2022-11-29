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Диетолог рассказала, как нужно питаться зимой

Диетолог рассказала, как нужно питаться зимой Фото: pixabay
Российский врач-эндокринолог и диетолог Татьяна Филиппова уточнила, на какие продукты нужно обратить внимание и включить в рацион, чтобы хорошо себя чувствовать в холодное время года, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Пятым каналом" врач отметила, что главное – резко не менять свое питание. Рацион человека должен быть примерно одинаковым в течение всего года. Для нормального самочувствия стоит лишь вносить определенные сезонные корректировки.

"На самом деле зимой при подборе рациона должны использоваться стандартные принципы с включением достаточного количества овощей, фруктов и свежей зелени. Однако некоторые несезонные продукты в зимний период содержат меньше полезных веществ, нужно это учитывать".Татьяна Филиппова

По мнению врача, не стоит забывать о рыбе, сухофруктах, квашеной капусте, цитрусовых и хурме.

Ранее врачи давали советы по правильному уходу за кожей зимой.

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