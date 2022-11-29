В каком возрасте и из-за чего умирают разные знаки зодиака

Психолог и специалист по медицинской астрологии Михаил Бородачев провел связь между знаками зодиака и болезнями, которым подвержены представители каждого созвездия, сообщает Zakon.kz.

В беседе с изданием wday.ru эксперт рассказал о слабых местах в здоровье каждого из представителей зодиакального круга.

Овен

Они очень эмоциональны. Это и приводит к развитию у Овнов стрессов, депрессий, головных болей, бессонницы. Их другие слабые места — сосуды головного мозга, что вызывает головные боли, остеохондроз, болезни суставов и сердечно-сосудистой системы. Мужчины с возрастом склонны к облысению.



Женщины в среднем живут до 78 лет, мужчины — до 79.

Телец

Больше всего рожденные под данным созвездием подвержены заболеваниям горла и щитовидной железы, нередко страдают болезнями почек, печени и половой системы. Лишний вес и больные суставы выдают Тельцов зрелого возраста.

Продолжительность жизни у женщин в среднем 79,5 лет, а у мужчин — 81,5 лет.

Близнецы

У представителей этого знака уязвимы органы дыхательной системы: болеют бронхитом, пневмонией. От переохлаждения у Близнецов всегда страдают суставы, а также они подвержены артритам. Они без труда могут сохранять стройность до конца жизни, не придерживаясь строгих диет.

Мужчины доживают до 78 лет, а женщины — аж до 85 лет.

Рак

Мнительные Раки часто находят у себя признаки несуществующих заболеваний. Их типичные болезни — варикоз вен и нарушение обмена веществ; уязвима пищеварительная система – часто страдают от переедания и отравления.

Женщины доживают в среднем до 73 лет, мужчины — до 68.

Лев

Львы не жалуются на болезненные симптомы, затягивая лечение до последнего, а потом сетуют на дороговизну медицины. Характерные недуги — проблемы с позвоночником, суставами, заболевания сердца и сосудов. В старости они могут иметь лишний вес, но долго не седеют.

И мужчины, и женщины живут до 74 лет.

Дева

Этот знак рождает здоровых людей, долгожителей. Девы так сильно загружены домашними и служебными обязанностями, что большинство мелких недомоганий просто не замечают. Характерные недуги — болезни органов пищеварения, поясничного отдела позвоночника, ранняя дальнозоркость.

Женщины живут 81 год, а мужчины — 77 лет.

Весы

У представителей этого знака довольно слабый иммунитет, им нужно избегать переохлаждения. Типичны заболевания поджелудочной железы, почек, системы кроветворения. Весы подвержены и кожным заболеваниям, но при этом они обходятся без морщин до глубокой старости.

Мужчины в среднем живут до 73 лет, а женщины — до 77.

Скорпион

Возможно, это связано с тем, что Скорпионов трудно заставить лечиться и они терпят до последнего. Склонны представители знака к заболеваниям печени, мочеполовой системы, разного рода инфекциям, а также очень часто страдают от различных травм.

Средняя продолжительность жизни не слишком высокая, у мужчин — 63, у женщин — 62 года.

Стрелец

Уязвимые места — сердце, сосуды и позвоночник, мужчинам этого знака стоит принять меры для профилактики простатита. Стрельцам в возрасте важно регулярно принимать витаминные препараты, чтобы сохранить привлекательный вид кожи и волос.

Женщины живут в среднем до 73 лет, а мужчины до 69.

Козерог

Им "везет" на травмы и аварии, поэтому им следует за рулем соблюдать осторожность. Козерогам свойственны болезни уха и горла, заболевания суставов, желчекаменная болезнь и нарушения пищеварения. Козерог в возрасте очень красив, имеет вид солидный и подтянутый.



Средняя продолжительность жизни женщин — 80 лет, мужчин — 77.

Водолей

Люди этого знака склонны к депрессии, различным заболеваниям зубов и десен, варикозному расширению вен. Водолеи остаются привлекательными и в пожилом возрасте, несмотря на то, что нередко приобретают лишний вес.

Продолжительность жизни обоих полов в среднем одинаковая — 71,5 год.

Рыбы

Это самый болезненный знак. Рыбы с детства страдают простудами, аллергиями, подцепляют все инфекции. Взрослые подвержены заболеваниям суставов, легких и кожи, анемии. Рыбы в возрасте обычно стройны и моложавы, обладают превосходной подвижностью и живостью ума.

Женщины в среднем живут до 75 лет, мужчины до 71.

Ранее астрологи перечислили три знака зодиака, которых ждет богатство в 2023 году. Это Близнецы, Скорпионы и Водолеи.