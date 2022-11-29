О чем говорится в Декларации по случаю 30-летия дипотношений России и Казахстана

Опубликован текст Декларации по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Казахстан, которую 28 ноября подписали Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин в Москве, сообщает Zakon.kz.

"Российская Федерация и Республика Казахстан подтверждают свою приверженность Договору о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Казахстан от 25 мая 1992 года, Договору между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о добрососедстве и союзничестве в XXI веке от 11 ноября 2013 года, рассматривают их в качестве незыблемой правовой основы нынешнего и последующего развития и углубления всесторонних связей, союзнического взаимодействия двух братских государств и народов", – заявляется в документе.

Также в договоре говорится, что страны развивают интеграционное взаимодействие как равноправные и суверенные государства на основе взаимного доверия, стратегического партнерства и всестороннего сотрудничества.





Кроме того, государства руководствуются принципами взаимного уважения государственного суверенитета и независимости, равноправия и невмешательства во внутренние дела, неприменения силы или угрозы силой, территориальной целостности государств, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, добросовестного выполнения международных обязательств, защиты прав человека и основных свобод.

Вместе с тем Российская Федерация и Республика Казахстан отмечают, что принципы международного права являются основой справедливых и равноправных международных отношений, формирующих пространство равной и неделимой безопасности и эффективного экономического взаимодействия.

Стороны также проводят самостоятельную внешнюю политику, направленную на защиту своих национальных интересов.

Предусматривается, что Россия и Казахстан взаимодействуют в целях поддержания мира, стабильности и безопасности как на глобальном, так и на региональном уровнях, придают особое значение дальнейшему укреплению центральной координирующей роли ООН и расширению вклада Совета Безопасности ООН в предотвращение и урегулирование конфликтов, а также выступают за реализацию целей и принципов, закрепленных в консенсусных документах Содружества Независимых Государств и ОБСЕ.

Кроме того, говорится, что стороны, занимая одинаковые или близкие позиции по актуальным международным проблемам, углубляют конструктивное сотрудничество, в том числе на двусторонней основе, а также взаимодействуют в рамках ООН, ОБСЕ, СНГ, Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), а также других международных организаций и форумов по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Вместе с тем отмечается, что Россия и Казахстан воздерживаются от любых действий, способных нанести ущерб стратегическому партнерству и союзническим отношениям двух государств. В этих целях действует механизм консультаций по линии министерств иностранных дел двух стран.

"Российская Федерация и Республика Казахстан, исходя из принципа равной и неделимой безопасности, развивают военно-политическое и военно-техническое сотрудничество, отвечающее национальным интересам и не направленное против третьих стран", – говорится в договоре.

Кроме того, стороны продолжат взаимодействие между вооруженными силами в двустороннем и многостороннем форматах, а также объединяют свои усилия в противодействии (нейтрализации) угрозам международного терроризма, экстремизма и сепаратизма, насильственного проявления религиозной нетерпимости, ксенофобии, национализма и неонацизма, транснациональной организованной преступности, незаконной миграции и торговли людьми, незаконного оборота оружия, наркотических средств и их прекурсоров, международной информационной безопасности, в том числе использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях, и иным видам преступлений, а также другим новым вызовам и угрозам безопасности.

Кроме того, страны договорились прилагать усилия по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве и размещения оружия в космосе, а также на применение силы или угрозы силой в отношении космических объектов или с их помощью.





Оговаривается и пункт о том, что обе страны исходят из того, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.

Документ также предусматривает развитие взаимовыгодных торгово-экономических отношений и инвестиционных связей, технологической и продовольственной безопасности в целях повышения благосостояния своих народов.

Кроме того, намерены продолжать укреплять межрегиональные и приграничные контакты на основе равноправия и взаимовыгодности.

В договоре также говорится о намерении всемерно способствовать сохранению духовной и культурной близости народов двух стран, сотрудничестве и взаимной помощи.

"Россия и Казахстан будут последовательно углублять связи в сферах культуры и искусства, образования, науки, туризма и спорта, содействовать контактам между общественными, молодежными и образовательными организациями, инновационными центрами, средствами массовой информации как в двустороннем, так и в многостороннем форматах", – говорится в документе.

В заключении договора указывается, что оба государства не приемлют любые попытки фальсификации, переписывания и "очернения" общей истории двух стран, являющейся важнейшей основой союзнических отношений, привержены бережному сохранению исторической правды о Второй мировой войне, решающей роли многонационального народа Советского Союза в разгроме нацистско-фашистской Германии.

