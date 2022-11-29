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В Караганде сломался автобус с 47 иностранцами

В Караганде помогли пассажирам автобуса ехавшему в Москву Фото: ДЧС Карагандинской области
Карагандинские спасатели помогли пассажирам сломавшегося автобуса, следовавшего по маршруту Таджикистан – Москва, сообщает Zakon.kz.

28 ноября около 23:00 в ДЧС поступил звонок о том, что в Караганде в микрорайоне Голубые пруды сломался пассажирский автобус, который следовал по маршруту Таджикистан – Москва. У транспортного средства оказалась нарушена работоспособность топливной системы.

"Сотрудники ДЧС приехали на место происшествия, обеспечили безопасность расположения автобуса на трассе и оказали всестороннюю помощь. Местными исполнительными органами была организована буксировка неисправного автобуса до теплых боксов".ДЧС Карагандинской области

В пассажирском автобусе ехали 47 человек. Пассажиры были доставлены на вокзал.

ДЧС Карагандинской области настоятельно рекомендует воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов и пеших походов на дальние расстояния. Водителям напоминают о необходимости тщательно проверять исправность автомобилей, особенно на дизельном топливе, и следить за информацией о закрытии или ограничении движения на автодорогах.

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