Курсы валют на 29 ноября в обменниках Казахстана
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара к тенге составляет 467,99 тенге, евро – 488,82 тенге, рубля – 7,7 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 467 тенге, продажи – 471 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 482 тенге, продажи – 487 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 7,36 тенге, продажи – 7,45 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 466,5 тенге, продажи – 470 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 482 тенге, продажи – 489 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 7,28 тенге, продажи – 7,45 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 467 тенге, продажи – 470 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 480 тенге, продажи – 490 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 7,35 тенге, продажи – 7,45 тенге.