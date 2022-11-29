Курсы валют на 29 ноября в обменниках Казахстана

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также Нацбанка РК на 29 ноября 2022 года (на 11:10), сообщает Zakon.kz.



По официальным данным Национального банка РК, курс доллара к тенге составляет 467,99 тенге, евро – 488,82 тенге, рубля – 7,7 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 467 тенге, продажи – 471 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 482 тенге, продажи – 487 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 7,36 тенге, продажи – 7,45 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 466,5 тенге, продажи – 470 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 482 тенге, продажи – 489 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 7,28 тенге, продажи – 7,45 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 467 тенге, продажи – 470 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 480 тенге, продажи – 490 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 7,35 тенге, продажи – 7,45 тенге.

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