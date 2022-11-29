Названы регионы-антилидеры по росту цен на мясо курицы

В Казахстане на прилавках магазинов по итогам октября куры подорожали на 28% за год, куриные окорочка — на 27%, сообщает Zakon.kz.

Сильнее всего удорожание кур ощутили жители Абайской области – 52,3%. В тройке антилидеров также оказались Шымкент (48,7%) и Восточно-Казахстанская область (41,9%). Наименьший рост цен был зарегистрирован в Алматинской области: 12,3%.

"По итогам октября текущего года куры подорожали на 27,9% за год, куриные окорочка – на 26,7%. На прилавках магазинов и рынков РК куры стоили 1,4 тыс. тенге за кг, окорочка – 1,2 тыс. тенге за кг". Бюро национальной статистики "АСПиР РК"

Удорожание куриных окорочков сильнее всего ощутили жители Мангистауской (54,9%), Павлодарской (43,9%) и Северо-Казахстанской (35,7%) областей.

Среди крупных городов страны куры дороже всего стоили в Актау – 1,7 тыс. тенге за кг, самые дорогие куриные окорочка – в Туркестане (1,4 тыс. тенге за кг). Дешевле всего куры и окорочка стоили в Уральске: 1,2 тыс. и 997 тенге за кг соответственно.

В январе – октябре текущего года в РК произвели 93,3 тыс. тонн свежего или охлажденного мяса домашней птицы. Выпуск мороженого мяса птицы составил 109,3 тыс. тонн.

По итогам октября 2022 года цены на лекарства за год в Казахстане выросли на 13,3%.