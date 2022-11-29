События в Каракалпакстане: часть обвиняемых признала вину

Даулетмурат Тажимуратов частично признал вину по делу о событиях в Нукусе, Лолагул Каллыханова и Азамат Турданов – полностью. Остальные подозреваемые также признали вину полностью или частично, сообщает Zakon.kz.

На суде председательствует судья судебной коллегии суда Каракалпакстана по уголовным делам Ебулай Абибуллаев. Процесс проходит на каракалпакском языке – на этом языке выступает судья и зачитывали обвинение представители прокуратуры, на нем же отвечают подсудимые, отмечает Газета.uz.







Судья спросил каждого подсудимого, понятны ли им предъявленные обвинения и согласны ли они с обвинениями. 14 подсудимых признали вину полностью, восемь – частично. Подсудимых обвинили в призывах и организации массовых беспорядков с целью свержения власти.

Ранее в США заявили, что наблюдают за начавшимся судом над обвиняемыми, и призвали правительство Узбекистана выполнить обязательства в отношении общественной прозрачности, а также привлечь к ответственности силовиков, если они нарушили законы во время событий в Каракалпакстане.

1 июля 2022 года граждане Каракалпакстана устроили шествия по городу Нукусу, после чего собрались на территории центрального дехканского рынка и организовали незаконную демонстрацию.

Люди вышли на митинг из-за проекта поправок к Конституции, которые исключают пункт о праве на выход Каракалпакстана из состава Узбекистана.

Позже власти Узбекистана заявили о попытке захвата протестующими органов госуправления. В Каракалпакстане ввели режим ЧП.

Мирзиёев позже обратился к законодательной палате Олий Мажлиса, чтобы нормы о правовом статусе Каракалпакстана остались без изменений.

Суд над участниками событий начался 28 ноября.