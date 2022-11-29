События в Каракалпакстане: часть обвиняемых признала вину
На суде председательствует судья судебной коллегии суда Каракалпакстана по уголовным делам Ебулай Абибуллаев. Процесс проходит на каракалпакском языке – на этом языке выступает судья и зачитывали обвинение представители прокуратуры, на нем же отвечают подсудимые, отмечает Газета.uz.
Судья спросил каждого подсудимого, понятны ли им предъявленные обвинения и согласны ли они с обвинениями. 14 подсудимых признали вину полностью, восемь – частично. Подсудимых обвинили в призывах и организации массовых беспорядков с целью свержения власти.
Ранее в США заявили, что наблюдают за начавшимся судом над обвиняемыми, и призвали правительство Узбекистана выполнить обязательства в отношении общественной прозрачности, а также привлечь к ответственности силовиков, если они нарушили законы во время событий в Каракалпакстане.
1 июля 2022 года граждане Каракалпакстана устроили шествия по городу Нукусу, после чего собрались на территории центрального дехканского рынка и организовали незаконную демонстрацию.
Люди вышли на митинг из-за проекта поправок к Конституции, которые исключают пункт о праве на выход Каракалпакстана из состава Узбекистана.
Позже власти Узбекистана заявили о попытке захвата протестующими органов госуправления. В Каракалпакстане ввели режим ЧП.
Мирзиёев позже обратился к законодательной палате Олий Мажлиса, чтобы нормы о правовом статусе Каракалпакстана остались без изменений.
Суд над участниками событий начался 28 ноября.