Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022 #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В Казахстане утвердили концепцию развития здравоохранения до 2026 года

Утверждена концепция развития здравоохранения до 2026 года Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Постановлением правительства Казахстана от 24 ноября 2022 года утверждена Концепции развития здравоохранения Республики Казахстан до 2026 года, сообщает Zakon.kz.

В концепции развитие системы здравоохранения видится следующим образом:

  • конкурентоспособная система здравоохранения с устойчивой системой финансирования, обеспечивающая равный доступ к качественным медицинским услугам на основе персонализированного подхода к диагностике и лечению с компетентным, мотивированным, юридически защищенным медицинским персоналом;

  • сельское здравоохранение, обеспечивающее широкий доступ населения к медицинским услугам, на основе развитой инфраструктуры, современных технологий и интеграции в единую информационную систему здравоохранения;

  • специализированная помощь населению с применением инновационных технологий и развитой сетью методологических центров компетенций по всем направлениям отрасли;

  • отечественное фармацевтическое производство инновационных лекарственных препаратов на основе клинических исследований и национальная санитарно-эпидемиологическая служба, которые обеспечивают внутреннюю потребность, независимость от мирового фармацевтического рынка и биобезопасность населения.

Основными принципами охраны здоровья населения являются:

  • приоритетность профилактики в сфере охраны здоровья и формирование здорового образа жизни;

  • социальная ориентированность здравоохранения, направленная на удовлетворение потребностей населения и улучшение качества жизни;

  • обеспечение равнозначного доступа на получение безопасной, эффективной и качественной медицинской помощи;

  • государственная поддержка отечественных разработок, развитие конкурентоспособной фармацевтической промышленности и медицинской науки;

  • обеспечение доступности безопасных, качественных и эффективных лекарственных средств, медицинских изделий и их рациональное использование;

  • обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

  • достижение устойчивости и управляемости системы здравоохранения.

С учетом вызовов, с которыми столкнулась система здравоохранения страны, предлагаются основные подходы к развитию отрасли по нескольким направлениям, в том числе формирование здорового образа жизни и профилактика неинфекционных заболеваний, совершенствование организации медицинской и санитарной помощи, развитие сельского здравоохранения, охрана материнства и детства, обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения и биологическая безопасность, развитие лекарственного обеспечения и фармацевтической промышленности и т.д.


Как ожидается, реализация концепции приведет к следующим результатам: продолжительность жизни увеличится до 75,1 лет, уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью медицинских услуг составит 81% (в 2021 году – 57,7%), коэффициент смертности снизится до 198,2 с 230,80, материнская смертность – с 44,7 до 9,9, младенческая смертность – с 8,44 до 7,1.

Кроме того, ожидается:

  • снижение уровня риска преждевременной смертности в возрасте от 30 до 70 лет от сердечно-сосудистых, онкологических, хронических респираторных заболеваний и диабета до 19,3% (в 2021 году – 21,80 %);

  • повышение индекса здоровья беременных женщин до 83% (в 2021 году – 77,8%);

  • повышение доли пролеченных стационарных больных с использованием инновационных технологий и высокотехнологических услуг в рамках ГОБМП и системе ОСМС до 1,1% (в 2021 году – 0,6 %);

  • снижение уровня износа зданий медицинских организаций до 44,5% (в 2021 году – 51,7 %);

  • создание национальной системы прогнозирования и биобезопасности Казахстана.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

Читайте также

В Казахстане за сутки выявили всего 85 больных коронавирусом

Диетолог рассказала, как нужно питаться зимой

В Шымкенте пациенту впервые пересадили печень погибшего человека

Лариса Черненко
Минздрав РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Три знака зодиака, которых ждет богатство в 2023 году
Три знака зодиака, которых ждет богатство в 2023 году
ухудшение погоды
Сильный ветер, снег и туман – штормовое предупреждение объявлено в 5 областях
инспекторы выпускают бухарского оленя
Прибалхашье в ожидании тигров: как идет подготовка резервата
В каком возрасте и из-за чего умирают разные знаки зодиака
В каком возрасте и из-за чего умирают разные знаки зодиака
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления