В Казахстане утвердили концепцию развития здравоохранения до 2026 года

Постановлением правительства Казахстана от 24 ноября 2022 года утверждена Концепции развития здравоохранения Республики Казахстан до 2026 года, сообщает Zakon.kz.

В концепции развитие системы здравоохранения видится следующим образом:

конкурентоспособная система здравоохранения с устойчивой системой финансирования, обеспечивающая равный доступ к качественным медицинским услугам на основе персонализированного подхода к диагностике и лечению с компетентным, мотивированным, юридически защищенным медицинским персоналом;

сельское здравоохранение, обеспечивающее широкий доступ населения к медицинским услугам, на основе развитой инфраструктуры, современных технологий и интеграции в единую информационную систему здравоохранения;

специализированная помощь населению с применением инновационных технологий и развитой сетью методологических центров компетенций по всем направлениям отрасли;

отечественное фармацевтическое производство инновационных лекарственных препаратов на основе клинических исследований и национальная санитарно-эпидемиологическая служба, которые обеспечивают внутреннюю потребность, независимость от мирового фармацевтического рынка и биобезопасность населения.

Основными принципами охраны здоровья населения являются:

приоритетность профилактики в сфере охраны здоровья и формирование здорового образа жизни;

социальная ориентированность здравоохранения, направленная на удовлетворение потребностей населения и улучшение качества жизни;

обеспечение равнозначного доступа на получение безопасной, эффективной и качественной медицинской помощи;

государственная поддержка отечественных разработок, развитие конкурентоспособной фармацевтической промышленности и медицинской науки;

обеспечение доступности безопасных, качественных и эффективных лекарственных средств, медицинских изделий и их рациональное использование;

обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

достижение устойчивости и управляемости системы здравоохранения.

С учетом вызовов, с которыми столкнулась система здравоохранения страны, предлагаются основные подходы к развитию отрасли по нескольким направлениям, в том числе формирование здорового образа жизни и профилактика неинфекционных заболеваний, совершенствование организации медицинской и санитарной помощи, развитие сельского здравоохранения, охрана материнства и детства, обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения и биологическая безопасность, развитие лекарственного обеспечения и фармацевтической промышленности и т.д.





Как ожидается, реализация концепции приведет к следующим результатам: продолжительность жизни увеличится до 75,1 лет, уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью медицинских услуг составит 81% (в 2021 году – 57,7%), коэффициент смертности снизится до 198,2 с 230,80, материнская смертность – с 44,7 до 9,9, младенческая смертность – с 8,44 до 7,1.

Кроме того, ожидается:

снижение уровня риска преждевременной смертности в возрасте от 30 до 70 лет от сердечно-сосудистых, онкологических, хронических респираторных заболеваний и диабета до 19,3% (в 2021 году – 21,80 %);

повышение индекса здоровья беременных женщин до 83% (в 2021 году – 77,8%);

повышение доли пролеченных стационарных больных с использованием инновационных технологий и высокотехнологических услуг в рамках ГОБМП и системе ОСМС до 1,1% (в 2021 году – 0,6 %);

снижение уровня износа зданий медицинских организаций до 44,5% (в 2021 году – 51,7 %);

создание национальной системы прогнозирования и биобезопасности Казахстана.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.