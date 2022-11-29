Асхат Аймагамбетов рассказал, когда решат проблему трехсменного обучения в Алматы

В кулуарах правительства министр просвещения Асхат Аймагамбетов рассказал 29 ноября, когда будет решена проблема с трехсменным обучением в алматинских школах. Он отметил, что в настоящее время дефицит ученических мест по стране составляет 270 тыс., передает корреспондент Zakon.kz.

Для решение проблемы ведомство планирует в ближайшие два года построить школы на 840 тыс. ученических мест.



"В некоторых наших населенных пунктах школы начнут переходить на односменное обучение". Асхат Аймагамбетов

В качестве примера он привел Алматы. Здесь в следующем году запланировано строительство более 20 школ.

"Взять город Алматы. Мы планируем начать строить чуть больше 20 школ и будет введено более 80 тыс. ученических мест. То есть это намного больше, чем у них есть дефицит сейчас и будет в 2025 году. Это говорит о том, что мы полностью перекрываем дефицит, не только трехсменное обучение". Асхат Аймагамбетов

По его данным, сегодня в 150 школах страны сохраняется трехсменное обучение.

Ранее министр просвещения сообщал, что школы в стране будут строить по новому формату, который предусмотрен в проекте "Комфортная школа".