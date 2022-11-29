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Законодательство РК

В Кыргызстане планируют публиковать фамилии семейных дебоширов

семейное насилие Кыргызстан Фото: pixabay
За 2021 год полиция продлила 157 охранных ордеров из 9 тыс., сообщает Zakon.kz.

По словам директора Ассоциации кризисных центров Кыргызстана Толкун Тилековой, если в законодательстве семейное насилие признается нарушением прав человека, то дело по тому факту должно стать публичным, сообщает 24.kg.

"По проекту закона охранный ордер будет выдаваться незамедлительно и на 30 дней. Предыдущая практика показала, что охранный ордер с трех дней до 30 продлевался очень редко. В случае продления человек должен был пройти коррекционную программу. За 2021 год было продлено 157 охранных ордеров из 9 тыс. Выдача охранного ордера теперь будет публиковаться на сайте МВД. Это будет публично. Там будут указываться фамилии и срок выдачи ордера".Толкун Тилекова

Проект закона в сфере охраны и защиты от семейного, сексуального и гендерного насилия исключает примирение сторон при изнасиловании и принуждении детей к вступлению в брак.

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