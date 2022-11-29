Фото и видео редких животных Алматинского зоопарка появились в Казнете

29 ноября 2022 года во всем мире отмечают Международный день ягуара. Об этом напомнили в Алматинском зоопарке, сообщает Zakon.kz.

Цель этого дня – привлечь внимание к уязвимому положению этого хищника, единственного представителя рода пантер на территории Северной и Южной Америки.

"Ягуар внесен в Международную Красную книгу и во многих странах охраняется. Название "ягуар" переводится с языка индейцев как "тот, кто убивает одним прыжком". Это очень точно описывает стиль его охоты", – говорится в сообщении.

Как уточняется, в Алматинском зоопарке живут всего шесть ягуаров.



"Семья Васек и Момын, их дети, и самочка Диана. Прийти и полюбоваться ими вы сможете в Доме хищников... каждый день с 10:00 до 18:00". Администрация Алматинского зоопарка

Фото: Instagram/almatyzoo



В Алматинском зоопарке подробно рассказали о Диане, которая является инвалидом с раннего детства – ее покалечил собственный отец, который отгрыз ей хвост и повредил лапу. Жизнь ей спасли ветеринары, проведя несколько сложных операций.

"Сейчас это очень веселая и доброжелательная большая кошка с отличным аппетитом и любовью к жизни". Администрация Алматинского зоопарка

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