Фото и видео редких животных Алматинского зоопарка появились в Казнете
Фото: unsplash
29 ноября 2022 года во всем мире отмечают Международный день ягуара. Об этом напомнили в Алматинском зоопарке, сообщает Zakon.kz.
Цель этого дня – привлечь внимание к уязвимому положению этого хищника, единственного представителя рода пантер на территории Северной и Южной Америки.
"Ягуар внесен в Международную Красную книгу и во многих странах охраняется. Название "ягуар" переводится с языка индейцев как "тот, кто убивает одним прыжком". Это очень точно описывает стиль его охоты", – говорится в сообщении.
Как уточняется, в Алматинском зоопарке живут всего шесть ягуаров.
"Семья Васек и Момын, их дети, и самочка Диана. Прийти и полюбоваться ими вы сможете в Доме хищников... каждый день с 10:00 до 18:00".Администрация Алматинского зоопарка
Фото: Instagram/almatyzoo
В Алматинском зоопарке подробно рассказали о Диане, которая является инвалидом с раннего детства – ее покалечил собственный отец, который отгрыз ей хвост и повредил лапу. Жизнь ей спасли ветеринары, проведя несколько сложных операций.
"Сейчас это очень веселая и доброжелательная большая кошка с отличным аппетитом и любовью к жизни".Администрация Алматинского зоопарка
В зоопарке Алматы показали детенышей ягуара
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