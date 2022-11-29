Информацию о "крупной аварии" прокомментировали в Усть-Каменогорской ТЭЦ
Официальное опровержение ТОО "Усть-Каменогорская ТЭЦ" опубликовало в Instagram.
"В настоящее время посредством социальных сетей и мессенджеров WhatsApp распространяется информация о якобы случившейся крупной аварии на Усть-Каменогорской ТЭЦ. Данная информация не соответствует действительности. Оборудование ТОО "Усть-Каменогорская ТЭЦ" работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.
В ТЭЦ заверили, что в работе находятся семь котлоагрегатов и шесть турбоагрегатов.
"Снижена генерация станции, вся мощность оборудования направлена на повышение температурного режима".ТОО "Усть-Каменогорская ТЭЦ"
Жителей Усть-Каменогорска попросили "не поддаваться недостоверным информационным вбросам в социальных сетях и доверять только официальным источникам".
При этом в комментариях местные жители пишут, что в их домах "очень холодно":
- "Дома очень холодно!",
- "А тепла-то нет, за свет платить огого будем!"
- "Тогда объясните почему в квартирах температура 17 градусов, если у вас все работает в штатном режиме?"
- "Добрый день! Почему тогда на ул. Астана, 36/2 всего 12 градусов? Тепловые сети обращения не принимают, ссылаясь на УК ТЭЦ!"
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