Информацию о "крупной аварии" прокомментировали в Усть-Каменогорской ТЭЦ

С утра 29 ноября 2022 года в Казнете появилась информация о якобы крупной аварии, случившейся на Усть-Каменогорской ﻿﻿тепловой электростанции. Как заявили в ТЭЦ, информация не соответствует действительности, сообщает Zakon.kz.

Официальное опровержение ТОО "Усть-Каменогорская ТЭЦ" опубликовало в Instagram.



"В настоящее время посредством социальных сетей и мессенджеров WhatsApp распространяется информация о якобы случившейся крупной аварии на Усть-Каменогорской ﻿﻿ТЭЦ. Данная информация не соответствует действительности. Оборудование ТОО "Усть-Каменогорская ﻿﻿ТЭЦ" работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.

В ТЭЦ заверили, что в работе находятся семь котлоагрегатов и шесть турбоагрегатов.

"Снижена генерация станции, вся мощность оборудования направлена на повышение температурного режима". ТОО "Усть-Каменогорская ﻿﻿ТЭЦ"

Жителей Усть-Каменогорска попросили "не поддаваться недостоверным информационным вбросам в социальных сетях и доверять только официальным источникам".

При этом в комментариях местные жители пишут, что в их домах "очень холодно":

"Дома очень холодно!",

"А тепла-то нет, за свет платить огого будем!"

"Тогда объясните почему в квартирах температура 17 градусов, если у вас все работает в штатном режиме?"

"Добрый день! Почему тогда на ул. Астана, 36/2 всего 12 градусов? Тепловые сети обращения не принимают, ссылаясь на УК ТЭЦ!"

Новость по теме Авария в Экибастузе: Смаилов обратился к акимам

Ночью 27 ноября в Экибастузе отключили подачу тепла и горячей воды из-за аварии. Аким области прибыл в город утром, там организовали работу штаба.

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28 ноября в Экибастузе объявили режим ЧС.