Британские компании начали переход на 4-дневную рабочую неделю

Около 2600 работников из 100 компаний в Великобритании перейдут на новую схему работы, которая повышает производительность труда персонала, сообщает Zakon.kz.

Две крупнейшие компании, перешедшие на новый график работы – Atom Bank и глобальная маркетинговая фирма Awin, в каждой из которых работает около 450 сотрудников.



Обе компании сократили рабочее время для сотрудников.

Исполнительный директор Awin Адам Росс отметил, что это решение было одной из самых преобразующих инициатив за всю историю компании.

"За последние полтора года мы не только увидели огромный рост благосостояния и благополучия сотрудников, но и одновременно с этим улучшилось обслуживание клиентов и отношения с ними". Адам Росс

Сторонники кампании по переходу на четырехдневную неделю утверждают, что привычные пять рабочих дней – это отголоски старой экономической эпохи.

"Мы хотим, чтобы к концу десятилетия четырехдневная неделя без потери заработной платы стала естественным способом работы в этой стране, поэтому мы намерены в течение следующих нескольких лет привлечь к участию гораздо больше компаний". Директор кампании по переходу на четырехдневную рабочую неделю Джо Райл

По его словам, многие предприятия в стране не могут позволить себе повышение заработной платы для сотрудников на 10%. Поэтому альтернативным решением будет переход на четырехдневку.