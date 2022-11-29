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15-летний каратист из Астаны поразил судей в Японии

15-летний каратист из Астаны поразил судей в Японии феноменальной победой Фото: фонда "Болашақ"
Обладатель проездного гранта фонда "Болашақ" Расул Боканов занял первое место на открытом чемпионате Японии по эншин каратэ All Japan Sabaki Challenge.

В эти дни в японском городе Фукуока проходит открытый чемпионат Японии по эншин каратэ All Japan Sabaki Challenge. Вместе с Расулом в чемпионате принимают участие еще семь бойцов из Астаны и Алматы, шесть бойцов заняли первые места на чемпионате. 

"Расул провел три поединка с достойными соперниками, у каждого из которых черный пояс. Были сильные соперники. Расул их одолел с помощью техники "сабаки", где используется сила соперника, когда ты действуешь быстро, своевременно. Техника и скорость Расула были на таком высоком уровне, что он поразил членов жюри чемпионата, которые сравнивали его с именитыми японскими мастерами каратэ. Взрослые люди, опытные тренеры восхищались боевыми качествами Расула, проводили параллели с именитыми мастерами, они увидели в нем большой талант, назвав его феноменом. Было очень интересно наблюдать за судьями, когда они обсуждали между собой технику и мастерство Расула, в то же время я был очень горд. Судьи попросили меня беречь Расула, помогать ему участвовать в различных первенствах, чтобы оттачивать мастерство. Могу смело заявить, что Расул, молодой парень из Казахстана, стал звездой турнира по каратэ в Японии".Тренер Саят Пшенбаев


15-летний каратист из Астаны поразил судей в Японии феноменальной победой

Фото: фонда "Болашақ"

Программа "Проездные гранты" реализуется Корпоративным фондом "Болашақ" с 2014 года на средства ежегодного Зимнего благотворительного бала, а также на благотворительные средства пользователей онлайн-сервиса покупки билетов Aviata.


15-летний каратист из Астаны поразил судей в Японии феноменальной победой

Фото: фонда "Болашақ"

Всего фондом "Болашақ" за девять лет присуждено 93 проездных гранта талантливым молодым людям для участия в международных первенствах на общую сумму более 20 млн тенге. Обладатели проездных грантов завоевали 40 призовых мест на международных первенствах в более чем 30 странах мира. 


15-летний каратист из Астаны поразил судей в Японии феноменальной победой

Фото: фонда "Болашақ"

В 2020 году к проекту присоединилась компания Aviata. Благодаря коллаборации благотворительного фонда "Болашақ" и онлайн-сервиса Aviata с 2020 года пользователи сервиса пожертвовали около 5 млн тенге благотворительных средств для программы "Проездные гранты". 28 сентября текущего года основатель и совладелец Chocofamily Holding Рамиль Мухоряпов вручил Расулу Боканову проездной грант фонда "Болашақ" для участия в открытом чемпионате Японии по эншин каратэ в ноябре 2022 года. 

Отметим, что 8 декабря в столице пройдет XIII Зимний благотворительный бал. Все собранные средства будут направлены на развитие благотворительных программ фонда "Болашақ" – "Проездные гранты" и "Каждый ребенок достоин школы". 

"Проездные гранты – один из ключевых проектов фонда "Болашақ", который мы реализуем с 2014 года. Грант покрывает транспортные расходы, и, в исключительных случаях, дополнительные расходы в рамках мероприятия. Претендентами на получение грантов могут быть талантливые молодые люди из малообеспеченных, многодетных семей, люди с ограниченными возможностями здоровья. Ознакомиться с правилами присуждения проездных грантов можно на сайте фонда. Всего за девять лет обладателями проездных грантов стали более 90 человек, из которых 32 – младше 18 лет, 39 – с особыми потребностями, восемь – из малообеспеченных семей. Уже через 10 дней мы проводим XIII Зимний благотворительный бал в столице. Собранные средства будут направлены в том числе на реализацию программы "Проездные гранты", создавая возможности для участия в международных соревнованиях десяткам талантливых молодых людей".Председатель попечительского Совета Корпоративного фонда "Болашақ" Динара Гаплан

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