15-летний каратист из Астаны поразил судей в Японии

Обладатель проездного гранта фонда "Болашақ" Расул Боканов занял первое место на открытом чемпионате Японии по эншин каратэ All Japan Sabaki Challenge.

В эти дни в японском городе Фукуока проходит открытый чемпионат Японии по эншин каратэ All Japan Sabaki Challenge. Вместе с Расулом в чемпионате принимают участие еще семь бойцов из Астаны и Алматы, шесть бойцов заняли первые места на чемпионате.



"Расул провел три поединка с достойными соперниками, у каждого из которых черный пояс. Были сильные соперники. Расул их одолел с помощью техники "сабаки", где используется сила соперника, когда ты действуешь быстро, своевременно. Техника и скорость Расула были на таком высоком уровне, что он поразил членов жюри чемпионата, которые сравнивали его с именитыми японскими мастерами каратэ. Взрослые люди, опытные тренеры восхищались боевыми качествами Расула, проводили параллели с именитыми мастерами, они увидели в нем большой талант, назвав его феноменом. Было очень интересно наблюдать за судьями, когда они обсуждали между собой технику и мастерство Расула, в то же время я был очень горд. Судьи попросили меня беречь Расула, помогать ему участвовать в различных первенствах, чтобы оттачивать мастерство. Могу смело заявить, что Расул, молодой парень из Казахстана, стал звездой турнира по каратэ в Японии". Тренер Саят Пшенбаев





Фото: фонда "Болашақ"



Программа "Проездные гранты" реализуется Корпоративным фондом "Болашақ" с 2014 года на средства ежегодного Зимнего благотворительного бала, а также на благотворительные средства пользователей онлайн-сервиса покупки билетов Aviata.





Фото: фонда "Болашақ"



Всего фондом "Болашақ" за девять лет присуждено 93 проездных гранта талантливым молодым людям для участия в международных первенствах на общую сумму более 20 млн тенге. Обладатели проездных грантов завоевали 40 призовых мест на международных первенствах в более чем 30 странах мира.





Фото: фонда "Болашақ"



В 2020 году к проекту присоединилась компания Aviata. Благодаря коллаборации благотворительного фонда "Болашақ" и онлайн-сервиса Aviata с 2020 года пользователи сервиса пожертвовали около 5 млн тенге благотворительных средств для программы "Проездные гранты". 28 сентября текущего года основатель и совладелец Chocofamily Holding Рамиль Мухоряпов вручил Расулу Боканову проездной грант фонда "Болашақ" для участия в открытом чемпионате Японии по эншин каратэ в ноябре 2022 года.

Отметим, что 8 декабря в столице пройдет XIII Зимний благотворительный бал. Все собранные средства будут направлены на развитие благотворительных программ фонда "Болашақ" – "Проездные гранты" и "Каждый ребенок достоин школы".