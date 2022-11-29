В алматинской школе за 3 млрд тенге прорывает трубы и появляются трещины на стенах

В алматинской школе, построенной за 3 млрд тенге, прорывает трубы и появляются трещины. Здание ввели в эксплуатацию два года назад, но учиться детям в нем, по мнению директора учебного заведения, уже небезопасно, сообщает Zakon.kz.

На стенах то и дело появляются трещины, трубы прорывает несколько раз в год, а с потолка во время аварий и дождей течет вода, передает Первый канал Евразия.

Прежде всего, директор боится за безопасность детей. По его словам, в здании периодически прорывает трубу, а со стен по трещинам стекает вода.

"У нас есть центральная труба, в прошлом году семь раз ее прорывало, сидели несколько месяцев без тепла. Компания поменяла трубу, но установили с меньшим диаметром, отчего напор слабый. Другие нарушения строительная компания даже не устраняла. При этом гарантийные сроки уже истекли". Директор школы №202

По словам директора, в кабинетах проваливаются полы – неровности видны невооруженным взглядом, оставляет желать лучшего и противопожарная система. Сигнализация якобы установлена с нарушениями.

Ранее директор школы обратился за помощью в общественное объединение "Әділдік жолы". Там наняли частных экспертов, которые ко всему прочему выявили и расхождения в смете.

"Частная экспертиза показала, что действительно не хватает части оборудования, нет пожарной сигнализации, не хватает некоторого компьютерного оборудования. Перечня на сумму более 100 млн тенге. И помимо этого, визуально видны трещины по зданию всей школы. Есть мнение, что это, возможно, температурный шов, деформационная трещина, но возникает вопрос, что она идет по всему периметру, в отдельных местах достигает 10 сантиметров". Исполнительный директор общественного объединения "Әділдік жолы" Дидар Смагулов

Директор считает, что для школы, которую построили в 2020 году, все эти нарушения недопустимы. Потому необходимо провести дополнительную проверку технического состояния здания.

В акимате отметили, что проверка продлится около месяца.

"Сейчас дополнительно мы привлекли аккредитованную компанию, чтобы она произвела обследования и дала нам рекомендации. В целом, здание со временем дает усадку. Подрядчиком, технадзором визуальный осмотр произведен, аварийность здания не подтверждается". Заместитель руководителя Управления строительства города Алматы Олжас Таджибаев

28 ноября в Алматы открылись две новые школы.

