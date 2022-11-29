В алматинской школе за 3 млрд тенге прорывает трубы и появляются трещины на стенах
На стенах то и дело появляются трещины, трубы прорывает несколько раз в год, а с потолка во время аварий и дождей течет вода, передает Первый канал Евразия.
Прежде всего, директор боится за безопасность детей. По его словам, в здании периодически прорывает трубу, а со стен по трещинам стекает вода.
"У нас есть центральная труба, в прошлом году семь раз ее прорывало, сидели несколько месяцев без тепла. Компания поменяла трубу, но установили с меньшим диаметром, отчего напор слабый. Другие нарушения строительная компания даже не устраняла. При этом гарантийные сроки уже истекли".Директор школы №202
По словам директора, в кабинетах проваливаются полы – неровности видны невооруженным взглядом, оставляет желать лучшего и противопожарная система. Сигнализация якобы установлена с нарушениями.
Ранее директор школы обратился за помощью в общественное объединение "Әділдік жолы". Там наняли частных экспертов, которые ко всему прочему выявили и расхождения в смете.
"Частная экспертиза показала, что действительно не хватает части оборудования, нет пожарной сигнализации, не хватает некоторого компьютерного оборудования. Перечня на сумму более 100 млн тенге. И помимо этого, визуально видны трещины по зданию всей школы. Есть мнение, что это, возможно, температурный шов, деформационная трещина, но возникает вопрос, что она идет по всему периметру, в отдельных местах достигает 10 сантиметров".Исполнительный директор общественного объединения "Әділдік жолы" Дидар Смагулов
Директор считает, что для школы, которую построили в 2020 году, все эти нарушения недопустимы. Потому необходимо провести дополнительную проверку технического состояния здания.
В акимате отметили, что проверка продлится около месяца.
"Сейчас дополнительно мы привлекли аккредитованную компанию, чтобы она произвела обследования и дала нам рекомендации. В целом, здание со временем дает усадку. Подрядчиком, технадзором визуальный осмотр произведен, аварийность здания не подтверждается".Заместитель руководителя Управления строительства города Алматы Олжас Таджибаев
28 ноября в Алматы открылись две новые школы.