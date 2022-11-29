Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022 #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В алматинской школе за 3 млрд тенге прорывает трубы и появляются трещины на стенах

В Алматинской школе прорывает трубы и появляются трещины на стенах Фото: pixabay
В алматинской школе, построенной за 3 млрд тенге, прорывает трубы и появляются трещины. Здание ввели в эксплуатацию два года назад, но учиться детям в нем, по мнению директора учебного заведения, уже небезопасно, сообщает Zakon.kz.

На стенах то и дело появляются трещины, трубы прорывает несколько раз в год, а с потолка во время аварий и дождей течет вода, передает Первый канал Евразия.

Прежде всего, директор боится за безопасность детей. По его словам, в здании периодически прорывает трубу, а со стен по трещинам стекает вода.

"У нас есть центральная труба, в прошлом году семь раз ее прорывало, сидели несколько месяцев без тепла. Компания поменяла трубу, но установили с меньшим диаметром, отчего напор слабый. Другие нарушения строительная компания даже не устраняла. При этом гарантийные сроки уже истекли".Директор школы №202

По словам директора, в кабинетах проваливаются полы – неровности видны невооруженным взглядом, оставляет желать лучшего и противопожарная система. Сигнализация якобы установлена с нарушениями.

Ранее директор школы обратился за помощью в общественное объединение "Әділдік жолы". Там наняли частных экспертов, которые ко всему прочему выявили и расхождения в смете.

"Частная экспертиза показала, что действительно не хватает части оборудования, нет пожарной сигнализации, не хватает некоторого компьютерного оборудования. Перечня на сумму более 100 млн тенге. И помимо этого, визуально видны трещины по зданию всей школы. Есть мнение, что это, возможно, температурный шов, деформационная трещина, но возникает вопрос, что она идет по всему периметру, в отдельных местах достигает 10 сантиметров".Исполнительный директор общественного объединения "Әділдік жолы" Дидар Смагулов 

Директор считает, что для школы, которую построили в 2020 году, все эти нарушения недопустимы. Потому необходимо провести дополнительную проверку технического состояния здания.

В акимате отметили, что проверка продлится около месяца.

"Сейчас дополнительно мы привлекли аккредитованную компанию, чтобы она произвела обследования и дала нам рекомендации. В целом, здание со временем дает усадку. Подрядчиком, технадзором визуальный осмотр произведен, аварийность здания не подтверждается".Заместитель руководителя Управления строительства города Алматы Олжас Таджибаев

28 ноября в Алматы открылись две новые школы.

Читайте также

Стало известно, где в Алматы установят главную новогоднюю елку

15-летний каратист из Астаны поразил судей в Японии

Британские компании начали переход на 4-дневную рабочую неделю

Мухит Турсынали
Алматинская область Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Три знака зодиака, которых ждет богатство в 2023 году
Три знака зодиака, которых ждет богатство в 2023 году
ухудшение погоды
Сильный ветер, снег и туман – штормовое предупреждение объявлено в 5 областях
В каком возрасте и из-за чего умирают разные знаки зодиака
В каком возрасте и из-за чего умирают разные знаки зодиака
инспекторы выпускают бухарского оленя
Прибалхашье в ожидании тигров: как идет подготовка резервата
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления