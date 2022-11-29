АФМ завершило расследование в отношении Мухтара Базарбаева и Марата Принбекова

Фото: Instagram/almaty.parking

Департамент АФМ по городу Алматы завершил расследование уголовного дела в отношении директора TOO "AlanParking" Мухтара Базарбаева и директора ТОО "Алматы спецтехпаркинг сервис" Марата Принбекова по факту хищения 436 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Причиненный ущерб возмещен в полном объеме. Уголовное дело направлено в суд. "Главный фигурант и организатор преступления Мурат Боранбаев объявлен в международный розыск", – сообщили в Агентстве Республики Казахстан по финансовому мониторингу. Департамент АФМ по городу Алматы совместно с прокуратурой города приняли меры по возврату в коммунальную собственность акимата города Алматы 70% доли ТОО "Алматы спецтехпаркинг сервис" и 100% доли TOO "AlanParking". 14 апреля арестовали гендиректора ТОО "AlanParking" Мухтара Базарбаева. Уже 18 апреля появилась информация об аресте директора ТОО "Алматы спецтехпаркинг сервис" Марата Принбекова. Юрист Жангельды Сулейманов прокомментировал аресты директоров парковочных компаний в Алматы.

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