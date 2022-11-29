Какие новогодние мероприятия пройдут в Алматы

В Алматы с 20 декабря по 5 января на площади Абая, в парке Первого Президента, перед акиматами Наурызбайского, Жетысуского районов, театром имени Н. Сац и по улице Сауранбаева будет проходить зимний фестиваль, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Алматы, фестиваль будет включать в себя новогоднюю ярмарку, гастрофестиваль, зону выступлений и мастер-классов, развлечения для всей семьи.

Кроме того, во всех районах города будут обустроены ледовые катки.

Главная новогодняя елка Алматы будет установлена на площади Абая. Для алматинцев и гостей города проведут церемонию ее зажжения и праздничный концерт.