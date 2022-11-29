Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022 #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Экибастузцы, получившие ущерб от ЧС, могут написать заявление акиму

Куда обратиться экибастузцам при повреждениях от ЧС Фото: gov.kz
Аким Экибастуза Аян Бейсекин также оставил номера телефонов горячей линии, по которым жители города могут рассказать об отсутствии тепла в домах, сообщает Zakon.kz.

В результате введения режима ЧС техногенного характера на территории города Экибастуза аким города сообщает об организации пунктов обогрева с обеспечением горячего питания и местами отдыха.

При размораживании батарей либо отсутствии тепла в жилых помещениях необходимо обратиться на телефоны горячей линии акимата:

  • +7 (7187) 74 00 41;

  • +7 700 299 78 06;

  • WhatsApp: +7 701 338 76 24;

  • +7 707 627 93 32;

  • телефон 112.

Граждане, получившие ущерб в случае ЧС, обращаются с заявлением в произвольной форме на имя акима города Экибастуза, в котором указывают:

  • данные заявителя (копия удостоверения личности);

  • адрес фактического проживания;

  • причину ущерба.

Заявления принимаются ежедневно с 09:00 до 18:30 по следующим адресам:

  1. пункт обогрева по адресу: СОШ №17 – ул. Рабочая, д. 1;

  2. пункт обогрева по адресу: СОШ №4 – ул. Абая, д. 84;

  3. пункт обогрева по адресу: СОШ №23 – ул. Сатпаева, д. 24;

  4. пункт обогрева по адресу: СОШ №36 – ул. Сатпаева, д. 23;

  5. пункт обогрева по адресу: СОШ №22 – ул. Ауэзова, д. 54а;

  6. пункт обогрева по адресу: СОШ №21 – ул. Петренко, д. 7;

  7. пункт обогрева по адресу: ГЦК "Өнер" – ул. Ауэзова, д. 62а;

  8. пункт обогрева по адресу:  Музыкальная школа – ул. Ауэзова, д. 55/1.

После регистрации заявления акимат проводит комиссионное обследование жилья с определением ущерба для дальнейшего возмещения.

Читайте также

В Казахстане сохранится морозная погода

В АО "ЦАЭК" прокомментировали ситуацию в Экибастузе

Объем инвестиций вырос в Казахстане почти на 7%

Данияр Кунафин
Экибастуз
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Три знака зодиака, которых ждет богатство в 2023 году
Три знака зодиака, которых ждет богатство в 2023 году
ухудшение погоды
Сильный ветер, снег и туман – штормовое предупреждение объявлено в 5 областях
В каком возрасте и из-за чего умирают разные знаки зодиака
В каком возрасте и из-за чего умирают разные знаки зодиака
инспекторы выпускают бухарского оленя
Прибалхашье в ожидании тигров: как идет подготовка резервата
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления