Экибастузцы, получившие ущерб от ЧС, могут написать заявление акиму

Аким Экибастуза Аян Бейсекин также оставил номера телефонов горячей линии, по которым жители города могут рассказать об отсутствии тепла в домах, сообщает Zakon.kz.

В результате введения режима ЧС техногенного характера на территории города Экибастуза аким города сообщает об организации пунктов обогрева с обеспечением горячего питания и местами отдыха.



При размораживании батарей либо отсутствии тепла в жилых помещениях необходимо обратиться на телефоны горячей линии акимата:

+7 (7187) 74 00 41;

+7 700 299 78 06;

WhatsApp: +7 701 338 76 24;

+7 707 627 93 32;

телефон 112.

Граждане, получившие ущерб в случае ЧС, обращаются с заявлением в произвольной форме на имя акима города Экибастуза, в котором указывают:

данные заявителя (копия удостоверения личности);

адрес фактического проживания;

причину ущерба.

Заявления принимаются ежедневно с 09:00 до 18:30 по следующим адресам:

пункт обогрева по адресу: СОШ №17 – ул. Рабочая, д. 1; пункт обогрева по адресу: СОШ №4 – ул. Абая, д. 84; пункт обогрева по адресу: СОШ №23 – ул. Сатпаева, д. 24; пункт обогрева по адресу: СОШ №36 – ул. Сатпаева, д. 23; пункт обогрева по адресу: СОШ №22 – ул. Ауэзова, д. 54а; пункт обогрева по адресу: СОШ №21 – ул. Петренко, д. 7; пункт обогрева по адресу: ГЦК "Өнер" – ул. Ауэзова, д. 62а; пункт обогрева по адресу: Музыкальная школа – ул. Ауэзова, д. 55/1.

После регистрации заявления акимат проводит комиссионное обследование жилья с определением ущерба для дальнейшего возмещения.