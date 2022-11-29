Экибастузцы, получившие ущерб от ЧС, могут написать заявление акиму
В результате введения режима ЧС техногенного характера на территории города Экибастуза аким города сообщает об организации пунктов обогрева с обеспечением горячего питания и местами отдыха.
При размораживании батарей либо отсутствии тепла в жилых помещениях необходимо обратиться на телефоны горячей линии акимата:
+7 (7187) 74 00 41;
+7 700 299 78 06;
WhatsApp: +7 701 338 76 24;
+7 707 627 93 32;
телефон 112.
Граждане, получившие ущерб в случае ЧС, обращаются с заявлением в произвольной форме на имя акима города Экибастуза, в котором указывают:
данные заявителя (копия удостоверения личности);
адрес фактического проживания;
причину ущерба.
Заявления принимаются ежедневно с 09:00 до 18:30 по следующим адресам:
пункт обогрева по адресу: СОШ №17 – ул. Рабочая, д. 1;
пункт обогрева по адресу: СОШ №4 – ул. Абая, д. 84;
пункт обогрева по адресу: СОШ №23 – ул. Сатпаева, д. 24;
пункт обогрева по адресу: СОШ №36 – ул. Сатпаева, д. 23;
пункт обогрева по адресу: СОШ №22 – ул. Ауэзова, д. 54а;
пункт обогрева по адресу: СОШ №21 – ул. Петренко, д. 7;
пункт обогрева по адресу: ГЦК "Өнер" – ул. Ауэзова, д. 62а;
пункт обогрева по адресу: Музыкальная школа – ул. Ауэзова, д. 55/1.
После регистрации заявления акимат проводит комиссионное обследование жилья с определением ущерба для дальнейшего возмещения.