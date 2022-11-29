Температурный режим в домах поселка Бурабай стабилизировался

В квартирах поселка Бурабай удалось стабилизировать температурный режим после нештатной ситуации в центральной котельной, произошедшей во время аномального похолодания, передает управление внутренней политики.

Низкая температура последних ноябрьских дней заставляет тепловиков работать в усиленном режиме. Для того, чтобы не потерять достигнутый температурный режим, тепловики решили подключить новое котловое оборудование фирмы "Висман", в результате чего произошел технологический сбой гидравлического и температурного режима.



Как сообщил руководитель Управления энергетики и ЖКХ Акмолинской области Данияр Куанышбаев, на данный момент котельная работает в штатном режиме.





Фото: пресс-служба Управления внутренней политики Акмолинской области



"Температура подачи +68°C. Обратный трубопровод +56°C, обратная скорость воды по системе теплоснабжения 1600 куб. м в час. На данный час все технологические режимы в норме", – проинформировал руководитель областного ведомства.

Социальные объекты в поселке – поликлиника, библиотека работают в штатном температурном режиме +20°C.

"В связи со сбоем в поселковой котельной наблюдалось временное понижение температуры. Но все необходимые меры предприняты – две школы переведены со вчерашнего дня на дистанционный формат обучения. Был усилен контроль, особенно за температурой в квартирах жильцов. Сейчас температуру нагоняют. Постоянный обход жилья показывает, что в квартирах температура составляет +20°C, местами +22°C". Замакима Бурабайского района Анара Кузембаева





Фото: пресс-служба Управления внутренней политики Акмолинской области



К слову, как ранее было отмечено на брифинге Данияром Куанышбаевым, на коммунальных котельных необходимый двухмесячный запас угля заготовлен, поставка ведется согласно графику на основании заключенных договоров. На отчетную дату поставлено 959 тыс. тонн, или 73% от потребности, в том числе для населения 651 тыс. тонн.