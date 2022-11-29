В АО "ЦАЭК" прокомментировали ситуацию в Экибастузе

27 ноября в связи с понижением температуры наружного воздуха до - 32 °C, потребители ТОО "Экибастузтеплоэнерго", преимущественно частного сектора, начали сливать сетевую воду в канализацию, в связи с чем расход подпиточной сетевой воды увеличился до 1500 тонн в час.

Для увеличения подпиточной воды было поднято давление в сети, но в связи с высокой изношенностью теплосетей, в 15 местах случились порывы сетей. В 01:20 ночи произошло технологическое нарушение в следствие чего был отключен котлоагрегат № 11. В 01.30 ночи автоматической защитой по понижению давления сетевой воды остановлены котлы № 13,14,15.



В данный момент проводятся работы по ликвидации порывов на двух магистралях. В общей сложности задействовано 30 единиц техники и более 300 специалистов прибывших из Павлодара, Караганды, Астаны и Петропавловска. На Экибастузской ТЭЦ в настоящий момент в работе шесть котлоагрегатов из десяти имеющихся, 4 в котлоагрегата в резерве, котлов в ремонте нет.

Руководство и акционеры АО "ЦАЭК" приняли к работе поручения главы государства по произошедшей ситуации и поставленные им задачи будут выполнены в ближайшее время. Поскольку ЭТЭЦ является единственным источником тепла в Экибастузе, руководство и акционеры станции осознавая социальную ответственность перед жителями города прилагают все возможные усилия для восстановления теплоснабжения в домах жителей города.

Необходимо отметить, что деятельность ТОО "Экибастузтеплоэнерго" является глубоко убыточной из-за урезания требуемых инвестиционных затрат со стороны Департамента Комитета по регулированию естественных монополий (далее – "ДКРЕМ"), который является подотчетным Министерству национальной экономики. Ввиду неэффективной тарифной политики ЭТЭ за последние три года зафиксировала 3,7 млрд тенге убытка (2019 год – 1,254 млрд тенге, 2020 год – 1,828 млрд тенге, 2021 год – 584 млн тенге (сумма без учета убытков от переоценки).

Общая сумма убытков от основной и неосновной деятельности Экибастузской ТЭЦ и Экибастузских тепловых сетей за период с 2008 по 1 полугодие 2022 года составила 17,5 млрд тенге.

Согласно закону об естественных монополиях и расчету в соответствии с правилами формирования тарифа, уровень инвестиционной программы ЭТЭ, должен быть установлен в размере порядка 1,5 млрд тенге. Фактические затраты по инвестпрограмме, утвержденной в тарифе, составляют всего 537 млн тенге суммарно на станцию и тепловые сети, что в 3 раза меньше рассчитанной в соответствии с указанными правилами. При этом прибыль, установленная в тарифе, равна нулю. При заявленной стоимости 8 264 тенге за Гкал, утвержденная стоимость составила всего 5 579 тенге на 2022 год. Таким образом, у Компании нет возможности выполнять инвестиционные мероприятия и модернизацию оборудования в полном объеме.

Имущество Экибастузской ТЭЦ и Экибастузских тепловых сетей было приобретено АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" и ТОО "Павлодарские тепловые сети" в 2008 году у ТОО "Экибастузская теплоцентраль" и ТОО "Экибастузское тепло" соответственно. Имущественный комплекс Экибастузской ТЭЦ вошел в состав АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО", а имущественный комплекс Экибастузские тепловые сети вошел в состав ТОО "Павлодарские тепловые сети" и являлся его подразделением. На момент приобретения финансово-экономическое положение было критическим, техническое состояние оборудования так же оставляло желать лучшего.

За период владения указанными активами, управляющей компанией привлечены крупные инвестиции, источником которых являлись собственные и заемные средства. На мероприятия инвестиционной программы было привлечено более 9,5 млрд тенге, которые были направлены: на реконструкцию котлоагрегата №6, монтаж турбогенератора для выработки электроэнергии на собственные нужды станции, а также строительство золоотвала. Также на привлеченные средства реализованы проекты по реконструкции тепломагистралей в Экибастузе, общей протяженностью 5,5 км, что позволило решить проблему недогрева потребителей города, расположенных в отдаленных районах.

Часть средств для реализации инвестиционной программы привлекалась в 2011 году в виде долгосрочных кредитов Европейского банка реконструкции и развития в период действия программы предельных тарифов "Тариф в обмен на инвестиции". Однако после окончания данной программы, в 2015 году, средства на обслуживание займов были исключены из тарифов на тепло и электроэнергию, более того тарифы были заморожены сроком на 5 лет.

25 ноября текущего года в Экибастузе прошли публичные слушания касательно тарифа на производство, передачу, распределение и снабжение тепловой энергии по ТОО "Экибастузтеплоэнерго" на 2023 год, где представители акимата заявили, что будут ходатайствовать о поднятии тарифов не более чем на 20-25 %.

Действующая тарифная политика регулируемая ДКРЕМ является неэффективной и не позволяет обеспечить проведение необходимых и достаточных объемов ремонтных работ. Для примера, на тепловых электростанциях с комбинированной выработкой, прибыль от электрической энергии, тарифы которой утверждает Министерство энергетики, покрывает убытки по теплоэнергии, которая регулируется ДКРЕМ.

Важно отметить, что постоянной расходной частью в тарифной смете являются затраты, связанные с покупкой угля – например, стоимость энергетического угля изменялась в течении текущего года шесть раз с 2 133 тенге до 2 774 тенге за тонну, а в 2023 году планирует увеличится до 3 092 тенге за тонну. Помимо этого, компанией на постоянной основе производятся закупки мазута, металла и других необходимых товаров для проведения ремонтных работ на предприятии, стоимость которых также неизменно растет. Данные издержки невозможно предусмотреть при планировании тарифной сметы, так как она утверждается единожды, перед началом отопительного сезона. Также в тарифах по тепловой энергии отсутствуют затраты по обслуживанию золоотвалов и содержания зданий и сооружений, тогда как строительство и обслуживание указанных объектов является неотъемлемой частью производственного цикла любого энергетического предприятия.

В свою очередь, ЭТЭ в настоящий момент ограничена тарифной сметой, которая не покрывает объем необходимых затрат для проведения полноценных инвестиционных мероприятий и ремонтов. Учитывая вышеизложенное Компанией предлагалось передать имущество в государственную собственность по договору дарения, но идея не получила своего одобрения от уполномоченных органов.

Руководство компании и ее акционеры поддерживают идею участия государства в капитале ЭТЭ и готовы обратиться к правительству за рассмотрением данной идеи.