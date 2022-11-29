Кыргызстан получил право поставлять беспошлинно товары на рынок Великобритании

У Кыргызстана есть потенциал в поставках сухофруктов, орехов и меда на рынок Великобритании, сообщает Zakon.kz.

Кыргызстан включили в новую схему торговли развивающихся стран (DCTS), сказал советник по торговой политике британского Министерства иностранных дел Фабиан Хартвелл, пишет 24.kg.



По его словам, схема предусматривает снижение тарифов и упрощение условий торговли для 65 государств мира. Она вступит в силу в 2023 году.

Согласно DCTS, Кыргызстан имеет право на расширенные преференции и будет продолжать пользоваться преимуществами беспошлинного ввоза.

Фабиан Хартвелл сообщил, что для Кыргызстана практически все экспортируемые товары имеют право на беспошлинный доступ на рынок Великобритании.