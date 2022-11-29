Нацбанк: Цифровой тенге не заменит наличные или безналичные деньги

Национальный банк Казахстана и Центр развития платежных и финансовых технологий НБК (ЦРПФТ) предупреждают о появлении фейковых сообщений и рассылок о цифровом тенге, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в пресс-службе Нацбанка, ввиду высокого интереса к цифровому тенге злоумышленники пытаются использовать информацию о проекте в мошеннических целях и вводят людей в заблуждение.

"В мессенджерах активно рассылаются фейковые сообщения и видеоролики в формате новостных выпусков, в которых говорится о замене наличных денег цифровым тенге. Создаются также мошеннические сайты, рекламирующие "инвестиции в проект" цифрового тенге. Данные сообщения не соответствуют действительности. Цифровой тенге не призван заменить наличные или безналичные деньги, а будет использоваться параллельно", – подчеркивается в сообщении.

Внедрение цифровой валюты, как пояснили в НБК, "позволит обеспечить дальнейшее развитие национальной платежной системы Казахстана благодаря ряду уникальных технологических характеристик, таких, в частности, как возможность оплаты без интернета".

"Проект цифрового тенге в данный момент находится на стадии разработки и тестирования. Окончательное решение о внедрении национальной цифровой валюты планируется принять до конца текущего года". Пресс-служба Нацбанка РК

Как отмечается, в настоящее время Национальный банк проводит всестороннее исследование преимуществ и рисков цифровой валюты, ее влияния на денежно-кредитную политику, финансовую стабильность и рынок платежных услуг.

"Официальным источником информации о проекте цифрового тенге является сайт Национального банка и интернет-ресурс ЦРПФТ. Другие сайты, особенно зарегистрированные не в доменном пространстве .kz, не имеют отношения к проекту". Пресс-служба Нацбанка РК

В 2021 году Национальный банк Казахстана анонсировал исследования о возможности внедрения цифровой версии национальной валюты. Уже в 2022 году начался пилотный проект по использованию цифрового тенге реальными пользователями.

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Цифровой тенге, в случае внедрения, будет являться третьей формой денег наравне с наличными и безналичными деньгами.