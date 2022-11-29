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Вдова Юрия Шатунова рассказала, когда на могиле артиста установят памятник

Памятник Юрию Шатунову Фото: Instagram/yuriy_shatunov
Светлана Шатунова рассказала, что высота постамента, изготовленного из черного камня, достигнет 1 м 20 см, а сама фигура музыканта, выполненная из бронзы, будет высотой 2 м 16 см, сообщает Zakon.kz.

Вдова Юрия Шатунова Светлана Шатунова рассказала о сроках, когда на могиле музыканта на Троекуровском кладбище может быть установлен памятник артисту, пишут "Аргументы и Факты".

"В следующем сентябре Юре исполнилось бы 50 лет. Было бы хорошо установить памятник к этой дате. В то же время я не ставлю жестких рамок. Главное — сделать хороший памятник, достойный легендарного музыканта, которого любят миллионы людей".Светлана Шатунова

Юрий Шатунов скончался 23 июня 2022 года от инфаркта. Его кремировали, часть праха захоронили на Троекуровском кладбище.

На церемонию прощания с артистом пришли более 15 тыс. человек со всей России.

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