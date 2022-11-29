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Законодательство РК

При Агентстве по делам госслужбы появится координационный совет

При Агентстве по делам госслужбы появится Координационный совет Фото: parlam.kz
Агентство РК по делам государственной службы разработало положение о Координационном совете, сообщает Zakon.kz.

Задачами Координационного совета являются:

  • координация государственных органов, Академии государственного управления при президенте РК и иных организаций образования в сфере подготовки, переподготовки и повышения квалификации госслужащих;

  • выработка предложений по совершенствованию организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных служащих;

  • рассмотрение ходатайства госслужащих по отсрочке отработки на государственной службе после завершения обучения по программам послевузовского образования в Академии государственного управления при президенте;

  • координация научно-исследовательской, учебной, издательской деятельности.

Координационный совет для реализации своих задач осуществляет следующие функции:

  • вырабатывает в рамках действующего законодательства предложения, направленные на совершенствование организации подготовки, переподготовки, повышения квалификации госслужащих; 

  • созывает и проводит заседания с участием представителей государственных органов, академии и иных организаций образования;

  • заслушивает на своих заседаниях информацию о деятельности академии и иных организаций образования по вопросам подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных служащих и вносит предложения по данному вопросу;

  • запрашивает от государственных органов, академии и иных организаций образования необходимые материалы и документы по вопросам, входящим в компетенцию Координационного совета, и предложения о совершенствовании деятельности в сфере переподготовки, повышения квалификации государственных служащих;

  • оценивает в рамках своей деятельности организации образования для утверждения перечня организаций образования;  

  • принимает решение об отсрочке отработки на госслужбе после завершения обучения по программам послевузовского образования в Академии государственного управления при президенте и ряд других. 

Координационный совет состоит из председателя, секретаря и членов.

Председателем Координационного совета является заместитель председателя агентства, курирующий вопросы в сфере государственной службы.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" до 13 декабря.



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