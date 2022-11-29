При Агентстве по делам госслужбы появится координационный совет
Задачами Координационного совета являются:
координация государственных органов, Академии государственного управления при президенте РК и иных организаций образования в сфере подготовки, переподготовки и повышения квалификации госслужащих;
выработка предложений по совершенствованию организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных служащих;
рассмотрение ходатайства госслужащих по отсрочке отработки на государственной службе после завершения обучения по программам послевузовского образования в Академии государственного управления при президенте;
координация научно-исследовательской, учебной, издательской деятельности.
Координационный совет для реализации своих задач осуществляет следующие функции:
вырабатывает в рамках действующего законодательства предложения, направленные на совершенствование организации подготовки, переподготовки, повышения квалификации госслужащих;
созывает и проводит заседания с участием представителей государственных органов, академии и иных организаций образования;
заслушивает на своих заседаниях информацию о деятельности академии и иных организаций образования по вопросам подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных служащих и вносит предложения по данному вопросу;
запрашивает от государственных органов, академии и иных организаций образования необходимые материалы и документы по вопросам, входящим в компетенцию Координационного совета, и предложения о совершенствовании деятельности в сфере переподготовки, повышения квалификации государственных служащих;
оценивает в рамках своей деятельности организации образования для утверждения перечня организаций образования;
принимает решение об отсрочке отработки на госслужбе после завершения обучения по программам послевузовского образования в Академии государственного управления при президенте и ряд других.
Координационный совет состоит из председателя, секретаря и членов.
Председателем Координационного совета является заместитель председателя агентства, курирующий вопросы в сфере государственной службы.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" до 13 декабря.