При Агентстве по делам госслужбы появится координационный совет

Задачами Координационного совета являются:

рассмотрение ходатайства госслужащих по отсрочке отработки на государственной службе после завершения обучения по программам послевузовского образования в Академии государственного управления при президенте;

выработка предложений по совершенствованию организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных служащих;

координация государственных органов, Академии государственного управления при президенте РК и иных организаций образования в сфере подготовки, переподготовки и повышения квалификации госслужащих;

Координационный совет для реализации своих задач осуществляет следующие функции:

вырабатывает в рамках действующего законодательства предложения, направленные на совершенствование организации подготовки, переподготовки, повышения квалификации госслужащих;

созывает и проводит заседания с участием представителей государственных органов, академии и иных организаций образования;

заслушивает на своих заседаниях информацию о деятельности академии и иных организаций образования по вопросам подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных служащих и вносит предложения по данному вопросу;

запрашивает от государственных органов, академии и иных организаций образования необходимые материалы и документы по вопросам, входящим в компетенцию Координационного совета, и предложения о совершенствовании деятельности в сфере переподготовки, повышения квалификации государственных служащих;

оценивает в рамках своей деятельности организации образования для утверждения перечня организаций образования;