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Столичные волонтеры согревают горожан горячим чаем

Столичные волонтеры согревают горожан горячим чаем Фото: gov.kz
Несмотря на сильный мороз, столичные волонтеры вышли угощать замерзших астанчан бесплатным горячим чаем. Проводятся такие акции ежегодно с наступлением сильных холодов, передает официальный сайт акимата Астаны.


Столичные волонтеры согревают горожан горячим чаем

Фото: gov.kz

Волонтеры Молодежного ресурсного центра "Астана жастары" собрались возле торгового дома "Шапагат", чтобы угостить чаем рабочих, убирающих городские улицы, пассажиров, ожидающих общественный транспорт и прохожих, делающих покупки в уличных торговых палатках.


Столичные волонтеры согревают горожан горячим чаем

Фото: gov.kz

"Я хотела бы поблагодарить наших волонтеров. На улице сильный мороз, а их дела греют не только тело, но и душу. Молодежь меня очень порадовала, спасибо", – сказала жительница столицы Сайран Турбекова.

Стоит отметить, что "согревающая" акция продлится до конца зимы.


Столичные волонтеры согревают горожан горячим чаем

Фото: gov.kz

"Стартовала наша традиционная акция, которая проводится ежегодно в самые холодные дни в нашем городе. В ходе акции волонтеры раздают абсолютно бесплатно горячий чай всем жителям нашего города преимущественно в самых густонаселенных местах и тем, кто работает на улице, стоят на остановках", - рассказал руководитель МРЦ "Астана Жастары" Чингиз Тлеулин.

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Анастасия Московчук
Астана
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