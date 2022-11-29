В Павлодаре капитана юстиции осудили за превышение полномочий и лишили звания

29 ноября судом №2 города Павлодара рассмотрено уголовное дело в отношении начальника отряда осужденных ДУИС по Павлодарской области по факту превышения должностных полномочий, сообщает Zakon.kz.

В феврале и апреле 2022 года начальник отряда осужденных за деньги незаконно, по просьбе осужденного, пронес на территорию учреждения и передал заключенному смарт-часы и сотовый телефон.

Прокурор просил назначить наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет.



Вину подсудимый не признал и просил его оправдать.





"С учетом изложенного, степени общественной опасности совершенного тяжкого коррупционного преступления, подрывающего доверие общества к государству, У. признан виновным и ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы. Также У. лишен специального звания "капитан юстиции" и пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления". Пресс-служба суда №2 города Павлодара

Приговор в законную силу не вступил.