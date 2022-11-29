Депутата Мажилиса оштрафовали за плевок во время прямого эфира из Экибастуза

Во время прямого эфира из Экибастуза депутат Мажилиса Ерлан Саиров плюнул на землю. Полицейские региона изучили видео и возбудили административное производство, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе Департамента полиции Павлодарской области, по факту загрязнения мест общего пользования в отношении Саирова возбуждено административное производство по ст. 434-2 ч. 1 КоАП РК.

Депутата оштрафовали на 5 МРП.

Ночью 27 ноября в Экибастузе отключили подачу тепла и горячей воды из-за аварии.



В Минэнерго сообщили о высоком уровне износа тепловых трубопроводов, который составляет более 70%. В устранении повреждений на тепловых сетях задействовали оперативные бригады.

28 ноября в Экибастузе объявили режим ЧС.