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Травмпункты Тараза работают в авральном режиме из-за гололеда

Травмпункты Тараза работают в авральном режиме Фото: pixabay
Прошедшей ночью в Таразе прошел дождь, затем ударил мороз и дороги города превратились в каток. Многочисленные падения перевели травмпункты Тараза в авральный режим, сообщает Zakon.kz.

В больницу с ушибами, растяжениями и даже переломами попали около 160 человек, 41 из которых дети, передает КТК.

Четверым в итоге нужны операции.

"Госпитализировано было шесть человек. Из них двое – в нейрохирургическое отделение, то есть это закрытые черепно-мозговые травмы головы, сотрясение головного мозга. В травматологическое отделение были госпитализированы четверо. Из них одна пациентка с переломом бедра, который нуждается в оперативном лечении. Также есть перелом обеих лодыжек, нуждающийся в оперативном лечении, перелом средней трети плеча и перелом ключицы".Зав. травмпунктом Городской многопрофильной больницы города Тараза Нуржан Абдраимов

Гололед скорректировал маршрут водителей как в городе, так и в области. Полицейские были вынуждены перекрыть трассу в сторону Шымкента.


"На территории Жамбылской области произошло 15 дорожно-транспортных происшествий. Из них семь механических. В результате аварий 10 человек получили различные травмы легкой степени. Назначены необходимые экспертизы по установлению причин ДТП".Руководитель пресс-службы ДП Жамбылской области Гульсара Мухтаркулова

Синоптики в ближайшие дни вновь прогнозируют дождь, снег, мороз и ветер.

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