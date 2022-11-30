Три нигерийских мигранта 11 дней плыли в Испанию на руле танкера

Три нелегальных мигранта прибыли на Канарские острова из Нигерии на судовом руле танкера, сообщает Zakon.kz.

Как передает ABC, опасное путешествие заняло 11 дней.

В течение всего этого времени нелегалы прятались в узком пространстве между рулем и корпусом судна Alithini II, всего в полуметре от поверхности воды. Когда их обнаружили представители испанских органов правопорядка, они были измождены и с симптомами переохлаждения и обезвоживания. В настоящее время мигрантам оказывается медицинская помощь.

Судно вышло из Лагоса (портовый город на юго-западе Нигерии) 17 ноября. Мигранты прятались в узком пространстве между рулем и корпусом судна, всего в полуметре от поверхности воды. Спасатели отмечают, что взрослых мужчин могло в любой момент смыть волной в море.

По словам советника по вопросам миграции правительства Канарских островов Чемы Сантаны, "это не первый и не последний случай" (аналогичным образом до Испании уже добирались нелегалы в 2020 году, тогда судно пришло из Лагоса). Однако так, как этим безбилетникам, везет далеко не всегда. Впрочем, чаще всего нелегалы прячутся на самих судах или используют лодки (деревянные или надувные).

