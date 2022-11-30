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Куда жаловаться на незаконные действия полицейских в Алматы

Куда жаловаться на неправомерные действия полицейских в Алматы Фото: Zakon.kz
В Департаменте полиции Алматы рассказали, куда можно пожаловаться на неправомерные действия полицейских. Правоохранители отметили, что учет поступивших звонков ведется в автоматическом режиме. Это, по данным ведомства, позволяет оперативно реагировать на сигналы, сообщает Zakon.kz.

Начальник Управления собственной безопасности ДП Алматы подполковник полиции Ерик Жумабай уточнил, что телефон доверия в УСБ функционирует на протяжении многих лет.

"Номер 8-707-927-67-69 принимает звонки круглосуточно. В то же время отметим, что в случае неправомерных действий и неэтичного поведения со стороны сотрудников полиции можно оставить заявление/обращение посредством портала электронного правительства и другие доступные информационные ресурсы".Ерик Жумабай

Также он заявил, что каждая жалоба граждан подлежит тщательной проверке и анализу.

Кроме того, как заверили в полиции, на практике существует сразу несколько форм контроля за деятельностью сотрудников служб и подразделений. 

К примеру, по словам Жумабая, с помощью нагрудных видеорегистраторов есть возможность проверить не только качество работы инспекторов дорожно-патрульной полиции, но и разрешить спорные вопросы.

К тому же это вполне действенная мера исключения коррупционных рисков.


Куда жаловаться на неправомерные действия полицейских в Алматы

Фото: пресс-служба ДП Алматы

Ранее в полиции рассказали, куда обращаться алматинцам, если дома агрессор. С 25 ноября по 10 декабря в Алматы проводится республиканская акция "16 дней без насилия!".

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Анастасия Московчук
ДП Алматы Алматы
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