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Полгода ожидающие поощрения сурдлимпийцы обеспокоены возможной отменой выплат

Полгода ожидающие поощрения сурдлимпийцы обеспокоены возможной отменой выплат Фото: csp-parasport.kz
Казахстанские атлеты с нарушением слуха более полугода назад привезли с Сурдлимпийских игр в Бразилии 28 медалей, но полагающиеся за успех вознаграждения до сих пор не получили. Обеспокоены они и тем, что в будущем их хотят лишить премиальных выплат совсем, сообщает Zakon.kz.

Один из тех, кто ожидает поощрений, – 22-летний Рауан Бейсебай. В сюжете канала КТК говорится, что почти всю свою сознательную жизнь парень с инвалидностью по слуху посвятил легкой атлетике. Шел к заветной мечте – выступить на Сурдлимпийских играх – 10 лет. На главных стартах в мае в бразильском городе Кашиас-ду-Суле спортсмен завоевал бронзовую медаль. Со слов его отца, за этот триумф атлету от государства полагаются квартира и денежные средства.  

"Ничего до сих пор нет. Для моего сына спорт – это в прямом смысле все. Если не будет должной поддержки, нашим детям будет очень тяжело. Мы, их родители, очень этим обеспокоены", – говорит отец Талгат Арипов.

По словам родителей, в будущем их дети и вовсе не смогут получать поощрения от государства. Они говорят, что представители профильного ведомства хотят лишить спортсменов с инвалидностью по слуху премиальных выплат.

"Наши спортсмены понижены в статусе по отношению к олимпийскому и паралимпийскому движению. Хотя сурдлимпийский спорт – он такой же спорт, как олимпийцы и паралимпийцы. Этот законопроект противоречит Конвенции о правах инвалидов, принятой Генассамблеей ООН. И нашему закону. Закону РК о ратификации данной Конвенции о правах инвалидов, подписанной в 2015 году", – высказалась мама Жанат Хаймулдина.

В Министерстве культуры и спорта подтвердили, что новую концепцию сейчас действительно рассматривают. В ведомстве сообщили, что вопрос обсуждает рабочая группа.

"Будут привлечены общественные объединения заинтересованные, и, соответственно, будут вноситься их предложения в данный закон. Данные процедуры будут проходить в 2022 году, то есть у нас первое заседание прошло на днях, и в 2023 году они тоже будут проходить", – рассказал руководитель Управления Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК Марат Каскырбаев.

При этом по поводу уже обещанных вознаграждений в ведомстве попросили не беспокоиться. Из резерва правительства предусмотрено более 3 с половиной миллиардов тенге. Осуществить выплаты оперативно не позволяет бумажная волокита, заявили в министерстве. 

Отмечается, что подождать выплат сурдлимпийцы готовы, но с изменениями в законопроекте они мириться не намерены. В случае если за медали действительно отменят поощрения, атлеты намерены обращаться во все инстанции.  

На 24-х Сурдлимпийских играх в Бразилии Казахстан представляло 65 спортсменов.

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