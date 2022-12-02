Байден назвал условие для переговоров с Путиным по Украине

Президент США Джо Байден 2 декабря сказал, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным по теме конфликта в Украине, если российская сторона согласится завершить его, сообщает Zakon.kz.

По данным Telegram-канала Политика Страны, такое заявление Байден сделал на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном по итогу встречи двух лидеров.



"Я готов говорить с Путиным, если с его стороны есть интерес покончить с этой войной, а пока он не проявил такого интереса. Если такой интерес будет, то в консультации с союзниками я готов обсудить с Путиным, что он имеет в виду ". Президент США Джо Байден

При этом американский лидер добавил, что на ближайшее время у него нет запланированных контактов с Путиным.

"Путин должен уйти из Украины, это номер один. Пока он не собирается этого делать. Он платит очень высокую цену за то, что он этого не делает. Но у меня нет плана обращаться к Путину". Президент США Джо Байден

23 ноября США разрешили поставлять российскую нефть в некоторые страны Евросоюза.



10 ноября Джо Байден в разговоре с журналистами в Белом доме заявил о необходимости проверить сотрудничество Илона Маска с другими странами. В октябре американский предприниматель выразил мнение, что конфликт между Россией и Украиной может завершиться тем, что Крым останется частью РФ, а в занятых ею регионах повторно пройдут референдумы под контролем ООН.

