Байден назвал условие для переговоров с Путиным по Украине
По данным Telegram-канала Политика Страны, такое заявление Байден сделал на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном по итогу встречи двух лидеров.
"Я готов говорить с Путиным, если с его стороны есть интерес покончить с этой войной, а пока он не проявил такого интереса. Если такой интерес будет, то в консультации с союзниками я готов обсудить с Путиным, что он имеет в виду ".Президент США Джо Байден
При этом американский лидер добавил, что на ближайшее время у него нет запланированных контактов с Путиным.
"Путин должен уйти из Украины, это номер один. Пока он не собирается этого делать. Он платит очень высокую цену за то, что он этого не делает. Но у меня нет плана обращаться к Путину".Президент США Джо Байден
23 ноября США разрешили поставлять российскую нефть в некоторые страны Евросоюза.
10 ноября Джо Байден в разговоре с журналистами в Белом доме заявил о необходимости проверить сотрудничество Илона Маска с другими странами. В октябре американский предприниматель выразил мнение, что конфликт между Россией и Украиной может завершиться тем, что Крым останется частью РФ, а в занятых ею регионах повторно пройдут референдумы под контролем ООН.
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