Зеленский выступил за запрет религиозных организаций, связанных с Россией
Заявление Зеленского прозвучало в его очередном видеообращении, в котором он рассказал об итогах заседания СНБО.
"Правительству поручено внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о невозможности деятельности в Украине аффилированных с центрами влияния в Российской Федерации религиозных организаций".Президент Украины Владимир Зеленский
Помимо этого, в Украине проведут проверку "наличия правовых оснований и соблюдения условий использования религиозными организациями имущества, которое находится на территории Киево-Печерской Лавры.
Также Зеленский поручил провести религиоведческую экспертизу устава об управлении Украинской православной церкви на наличие церковно-канонической связи с Московским патриархатом.
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