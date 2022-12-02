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Зеленский выступил за запрет религиозных организаций, связанных с Россией

Владимир Зеленский, запрет Украинской православной церкви Фото: Instagram/zelenskiy_official
Президент Украины Владимир Зеленский 1 декабря отдал распоряжение правительству рассмотреть возможность запрета на территории страны деятельности религиозных организаций, связанных с Россией, сообщает Zakon.kz.

Заявление Зеленского прозвучало в его очередном видеообращении, в котором он рассказал об итогах заседания СНБО. 

"Правительству поручено внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о невозможности деятельности в Украине аффилированных с центрами влияния в Российской Федерации религиозных организаций".Президент Украины Владимир Зеленский

Помимо этого, в Украине проведут проверку "наличия правовых оснований и соблюдения условий использования религиозными организациями имущества, которое находится на территории Киево-Печерской Лавры.

Также Зеленский поручил провести религиоведческую экспертизу устава об управлении Украинской православной церкви на наличие церковно-канонической связи с Московским патриархатом. 

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