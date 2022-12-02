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162 человека заболели коронавирусом за сутки в Казахстане

Анализ крови, коронавирус в Казахстане Фото: Zakon.kz/Золотухин
162 человека c коронавирусом выявили за сутки в Казахстане. Днем ранее показатель составил 167 человек, сообщает Zakon.kz.

На 2 декабря лечение от КВИ продолжают получать 1205 человек (–1 023+ и 182 КВИ-), из них в стационарах находятся 172 пациента, на амбулаторном уровне – 1033.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 8 пациентов, 

• в состоянии крайней степени тяжести – 2 пациента,

• на аппарате ИВЛ – 2 пациентa.

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