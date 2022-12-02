В Алматы нашли ушедших из детдома мальчиков
Фото: Zakon.kz
Ушедших их детдома Дениса Щербинина и Андрея Осокина нашли в Алматы. Об этом 2 декабря рассказала начальник отдела ювенальной полиции Управления местной полицейской службы ДП города Алматы Жанна Шожанова, сообщает Zakon.kz.
Сотрудник Управления полиции Алмалинского района нашел подростков у заведения общественного питания.
"Мальчики бродяжничали. Их вернули живыми и невредимыми. В настоящее время все обстоятельства устанавливаются", – сказала Жанна Шожанова.
17 ноября утром из Алматинского областного детского дома №1 ушли Денис Щербинин и Андрей Осокин. Были созданы специальные розыскные группы по установлению местонахождения детей.
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