В Алматы нашли ушедших из детдома мальчиков

Фото: Zakon.kz

Ушедших их детдома Дениса Щербинина и Андрея Осокина нашли в Алматы. Об этом 2 декабря рассказала начальник отдела ювенальной полиции Управления местной полицейской службы ДП города Алматы Жанна Шожанова, сообщает Zakon.kz.

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