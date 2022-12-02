Недоношенному младенцу из Уральска ампутировали руку в Астане

Рамазан, так зовут малыша, родился в Уральске 25 августа 2022 года. По словам отца, ампутации можно было избежать, если бы не ошибка врачей, сообщает Zakon.kz.

Младенец весом 660 граммов и ростом 30 сантиметров, чтобы набрать вес, был помещен в отделение интенсивной терапии перинатального центра областной больницы. Там он лежал в кувезе для новорожденных, поддерживаемый системой жизнеобеспечения с аппаратом искусственной вентиляции легких, передает Уральская Неделя.

Младенец смог набрать в весе до 800 граммов. 15 сентября мама при посещении реанимации заметила, что рука младенца потемнела и стала холодной. К руке малыша был подключен катетер. Мать Рамазана тут же обратилась к медсестре. Та заверила ее, что проконтролирует ситуацию.

Вернувшись через три часа на очередное кормление, женщина обнаружила, что у малыша нет катетера, а его ручка спрятана под пеленкой.

"В шесть утра, уже 16 сентября, придя на очередное кормление, супруга обнаружила нашего мальчика лежащим на животе в кувезе, ладошка правой руки была холодной и бледного цвета. Медсестра сказала жене, что врачи уже знают о появившейся гематоме на руке ребенка. "Поэтому рука почернела", объяснила медсестра". Отец младенца Бахтыбай Ажгалиев

18 сентября новорожденному сделали УЗИ кисти, его осмотрел сосудистый хирург. После этого родителям сообщили, что они соберут консилиум из местных и столичных врачей.



Консилиум принял решение перевести ребенка для дальнейшего лечения в Астану. 22 сентября младенец на 29-й день жизни был доставлен самолетом в "Национальный научный центр материнства и детства" в Астане.

Там Рамазану весом 800 граммов ампутировали руку.

Отец считает, что если бы сотрудники перинатального центра вовремя обратили внимание на неправильно установленный катетер, ребенок не стал бы инвалидом с рождения.

Бахтыбай Ажгалиев обратился в Департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Западно-Казахстанской области с просьбой проверить действия персонала перинатального центра.

Департамент провел независимую экспертную комиссию. Она пришла к выводу, что жалоба была частично обоснована. По словам экспертов, у ребенка на момент рождения были высокие факторы риска венозного и артериального тромбоза. Несмотря на это, консультативно-диагностические мероприятия были проведены несвоевременно для своевременной постановки диагноза.



Экспертное заключение было направлено в прокуратуру Уральска для принятия процессуальных мер. Управлению здравоохранения Департамента медицинского контроля рекомендовано принять меры экономического характера к администрации.

Рамазан продолжает свое лечение, а родители никак не могут смириться с ошибкой врачей.

8 августа на западе Казахстана 5-летний мальчик заперся в холодильнике и умер.

