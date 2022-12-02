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Уютный уголок вместо магазина: рассказываем о преимуществах квартир с террасами на первом этаже

Уютный уголок вместо магазина: рассказываем о преимуществах квартир с террасами на первом этаже Фото: Nexpo Classic
Первый этаж у казахстанцев ассоциируется, как правило, в лучшем случае с придомовыми магазинчиками. В худшем – с сыростью и характерным подвальным запахом. О приятной альтернативе, предлагаемой соотечественникам, – в материале Zakon.kz.

Который год мы наблюдаем противостояние предпринимателей и жильцов многоквартирных домов, обоюдно не радых вынужденному соседству. Первые размещают на нижних этажах бизнес, сопряженный с шумом, запахами съестного, а порой и нарушениями противопожарной безопасности. Вторые закономерно возмущаются дискомфортом и чужеродным вмешательством в архитектурное своеобразие зданий. 

Впрочем, отсутствие магазинов и общепитов тоже не решает проблему в корне. Свободные от предпринимательского натиска дома едва ли могут гордиться первыми этажами. Отсюда и народное мнение о них как о вечно холодных, сырых и плохо защищенных жилищах. Добротные решетки на окнах настолько привычны глазу, что тяжело представить на их месте нечто иное. Особенно если речь идет… о балконе. А точнее – террасе.

Уютный уголок вместо магазина: рассказываем о преимуществах квартир с террасами на первом этаже

Фото: pixabay

Комфорт частного дома в центре города

Роскошь подышать свежим воздухом, не покидая квартиры, люди в полной мере оценили в период пандемии. Хотя европейцы осознали прелесть "оазиса посреди каменных джунглей" гораздо раньше. В Англии, к примеру, еще в прошлом веке строили таунхаусы – соединенные между собой дома с обязательным садом или задним двором. Они выступают компромиссом между обычной квартирой и частным домом, удовлетворяя потребность в личном пространстве и низкой, по сравнению с коттеджем, цене. Есть и другой тип – ситихаусы – двухэтажные квартиры с персональным входом и, опять же, придомовым участком.  

Соседи тоже не остались в стороне от прогресса. В России некоторые застройщики перешли к практике активного использования квадратных метров, некогда выступавших хранилищами старого хлама, для обогащения архитектуры здания и предоставления покупателям возможности ощутить близость к природе, не отказываясь при этом от благ цивилизации. Предлагают они и интересные варианты использования "лишней" площади. К примеру, терраса – личная зона летнего отдыха. Достаточно украсить ее живыми цветами и укомплектовать мебелью. А зимой туда можно "выпроводить" новогоднюю елку, чтобы освободить больше пространства внутри и создать снаружи настоящую сказку со снегом, гирляндами и зеленой красавицей.  

Опыт казахстанских застройщиков

Добралось новое веяние и до Казахстана. Отечественные девелоперы постепенно приходят к выводу о том, что недвижимость на первом этаже – это вполне безопасно и удобно.

Уютный уголок вместо магазина: рассказываем о преимуществах квартир с террасами на первом этаже

Фото: ЖК Prime

Во-первых, не страшны поломки лифта. Во-вторых, есть возможность разбить палисадник на собственном небольшом участке и отвлечься от городской суеты. 

Уютный уголок вместо магазина: рассказываем о преимуществах квартир с террасами на первом этаже

Фото: Nexpo Classic

Мировой тренд в страну "завезла" строительная компания BI Group. Правда, пока только в пределах Астаны. Холдинг возводит в столице жилые комплексы Prime, Nexpo Classic, Besterek и Akbulak Riviera, в которых предусмотрены двухуровневые квартиры с собственными террасами до 34 кв. м. Эти проекты уникальны как раз-таки комбинацией сильных сторон многоэтажного и частного домов. И представляют собой два типа формата жилья: ситихаусы и приватхаусы.

Мы выявили шесть основных преимуществ, которые привлекли наше внимание:

  • высокие потолки;

  • собственная придомовая территория (возможно, не везде);

  • терраса в чистовой отделке (залитый пол, маркиза, ограждение);

  • собственный вход для клиентов private house;

  • видеонаблюдение;

  • вандалостойкий фасад на 1 этаже (чего не увидишь в типовых постройках).

Помимо этого, во всех ЖК будет закрытый двор и круглосуточная охрана, что тоже является плюсом для жильцов в части безопасности. 

Уютный уголок вместо магазина: рассказываем о преимуществах квартир с террасами на первом этаже

Фото: Nexpo Classic

В целом, по мнению зарубежных экспертов, спрос на подобное жилье будет только расти. Связано это в первую очередь с тем, что люди хотят проводить больше времени на природе. А ситихаусы являются хорошим подспорьем и доступной версией загородного дома.

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