Названы шесть пар знаков зодиака, которые никогда не будут вместе

Астрологи отмечают, что часто в начале отношений люди не обращают внимания на совместимость по знакам зодиака. Порой это заканчивается весьма плачевно, сообщает Zakon.kz.

Астролог Вера Гончарова заявляет, что представители определенных стихий не могут построить крепкий союз.

К примеру, Овен и Телец не будут вместе из-за упрямства. Этим знакам зодиака трудно прийти к компромиссу. Овны привыкли доминировать, а Тельцам не хватает эмоций. В результате никто не будет готов отказаться от своих предпочтений.

Далее говорится о спокойных Раках и легкомысленных Весах. В этом союзе проблема заключается в сочетании ритмов. Весам кажется слишком скучным проводить все время со своей половиной. Раков это не устраивает, и они разрывают отношения.

Близнецы и Козерог живут словно на разных планетах. Консервативные Козероги будут напуганы сумасшедшими поступками представителей воздушной стихии. Как сказано в публикации Ftimes.ru, даже во время знакомства они вряд ли почувствуют симпатию друг к другу.

Также говорится о страстном Льве и флегматичной Деве. Этому союзу помешают разные темпераменты. Дева не оправдает ожиданий Льва. Представители этих знаков зодиака быстро поймут, что такой союз не для них.

Стрельца и Скорпиона разлучат разные приоритеты. Изначально роман будет строиться на страсти и интересе, однако вскоре партнеры поймут, что их союз обречен. Стрельцу не понять приземленности Скорпиона.

И в заключении еще одна пара, которая не сможет построить прочный союз: Водолеи и Рыбы. Рыбы постоянно требуют одобрения, но Водолеи не готовы его дать. Они слишком ветрены и постоянно находятся в своем мирке. В итоге они рассорятся и прекратят отношения.

Ранее астрологи рассказали, что подарить каждому знаку зодиака к Новому году.