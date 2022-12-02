Названы шесть пар знаков зодиака, которые никогда не будут вместе
Астролог Вера Гончарова заявляет, что представители определенных стихий не могут построить крепкий союз.
К примеру, Овен и Телец не будут вместе из-за упрямства. Этим знакам зодиака трудно прийти к компромиссу. Овны привыкли доминировать, а Тельцам не хватает эмоций. В результате никто не будет готов отказаться от своих предпочтений.
Далее говорится о спокойных Раках и легкомысленных Весах. В этом союзе проблема заключается в сочетании ритмов. Весам кажется слишком скучным проводить все время со своей половиной. Раков это не устраивает, и они разрывают отношения.
Близнецы и Козерог живут словно на разных планетах. Консервативные Козероги будут напуганы сумасшедшими поступками представителей воздушной стихии. Как сказано в публикации Ftimes.ru, даже во время знакомства они вряд ли почувствуют симпатию друг к другу.
Также говорится о страстном Льве и флегматичной Деве. Этому союзу помешают разные темпераменты. Дева не оправдает ожиданий Льва. Представители этих знаков зодиака быстро поймут, что такой союз не для них.
Стрельца и Скорпиона разлучат разные приоритеты. Изначально роман будет строиться на страсти и интересе, однако вскоре партнеры поймут, что их союз обречен. Стрельцу не понять приземленности Скорпиона.
И в заключении еще одна пара, которая не сможет построить прочный союз: Водолеи и Рыбы. Рыбы постоянно требуют одобрения, но Водолеи не готовы его дать. Они слишком ветрены и постоянно находятся в своем мирке. В итоге они рассорятся и прекратят отношения.
Ранее астрологи рассказали, что подарить каждому знаку зодиака к Новому году.